Atlas apunta a Javier Mascherano como reemplazo de Diego Cocca antes del Apertura 2026

Atlas apunta a Javier Mascherano para reemplazar a Diego Cocca y asegurar el mando del equipo antes del Apertura 2026

Javier Mascherano, principal objetivo de Atlas. Imago 7

Atlas FC confirmó la salida de Diego Cocca como director técnico del primer equipo a pocos días del inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La decisión se dio tras varias semanas de negociaciones entre el entrenador argentino y la nueva directiva del club, encabezada por el director deportivo Andoni Zubizarreta, sin llegar a un acuerdo definitivo. Cocca había dirigido la preparación del equipo durante la pretemporada y ahora deja al club sin estratega confirmado justo antes del debut en la liga.

Tras ello, la directiva rojinegra puso especial interés en Javier Mascherano, quien se perfila como la principal opción para reemplazar al estratega argentino. El club también analiza la posibilidad de iniciar el torneo con un interino mientras se concreta la negociación con Mascherano. La salida de Cocca y la llegada de un técnico con experiencia internacional, como Mascherano, buscan consolidar al Atlas y mantener competitividad en el campeonato, además de garantizar un proyecto claro de cara al debut en el torneo y los objetivos deportivos del equipo. LEE LA NOTA COMPLETA

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