Karim Adeyemi, a un paso de ser nuevo jugador del Barcelona

El cuadro blaugrana busca reforzarse para la siguiente temporada, con la Champions League y LaLiga en la mente

Karim Adeyemi, en la mira del Barcelona | Foto por INA FASSBENDER / AFP

El FC Barcelona ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de fortalecer su plantilla y competir por los principales títulos. Tras quedar eliminado por el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League en la campaña anterior, el conjunto blaugrana busca construir un equipo que le permita pelear nuevamente por el torneo continental y mantenerse como protagonista en la lucha por LaLiga.

La directiva azulgrana ya trabaja en varias incorporaciones y uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund. De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el jugador ya habría llegado a un acuerdo con el Barcelona, además de haberle informado a su club que quiere ir únicamente con los blaugranas.

Según el reporte, Adeyemi mantiene contrato con el conjunto alemán hasta el 30 de junio de 2027, aunque su intención sería no renovar el vínculo actual para cumplir su meta de llegar al fútbol español.

Según información de Mundo Deportivo, se dice que el entrenador Hansi Flick conoce bien al futbolista y habría dado su aprobación para una eventual incorporación. Además, explican que Adeyemi perdió protagonismo en el tramo final de la temporada debido a su decisión de no extender su contrato, situación que también habría influido en su ausencia en la convocatoria de Alemania para el Mundial.

🚨🔵🔴 BREAKING: Karim Adeyemi agreed terms with Barcelona and informed BVB he only wants Barça move.



Adeyemi, out of contract in June 2027 and not planning to sign new deal.



❗️ Barcelona sent an official bid to BVB to get Adeyemi now, working to get it done. pic.twitter.com/7zHJQIeflr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

El Borussia Dortmund considera la opción de vender al jugador este verano para evitar que pueda marcharse libre cuando entre en el último año de contrato.

En sus cuatro temporadas con el equipo alemán, Adeyemi ha disputado 146 partidos, con un balance de 36 goles y 25 asistencias. Con la selección de Alemania suma 11 encuentros internacionales y un gol. Antes de llegar al Dortmund jugó en el Red Bull Salzburgo, donde registró 33 anotaciones y 24 asistencias en 94 partidos.

Paralelamente, el Barcelona también intensificó las gestiones por Jesse Bisiwu, extremo de 18 años que pertenece al Club Brujas de Bélgica. Tras una primera oferta rechazada, el club catalán mantiene las conversaciones con la intención de alcanzar un acuerdo por el joven futbolista.

Con estas negociaciones, el conjunto blaugrana busca reforzar tanto el presente inmediato como el proyecto a futuro de una plantilla que volverá a competir por la Liga española y la UEFA Champions League en la próxima campaña.

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