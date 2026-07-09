Lamine Yamal se rinde ante Messi, Neymar y Cristiano: “Marcaron nuestra infancia”

El seleccionado español habló sobre la presión, las críticas, su papel con España y el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona

Yamal elogia a Messi, Neymar y Cristiano. IMAGN IMAGES via Reuters

Lamine Yamal afronta el tramo decisivo del Mundial 2026, donde España se mide en cuartos de final con Bélgica el próximo viernes 10 de julio, con la naturalidad de quien entiende la dimensión del momento, pero sin asumir la presión como una carga. A sus 18 años, el jugador del Barcelona reconoció que el camino que ha recorrido dentro y fuera del fútbol le ha ayudado a crecer antes de tiempo.

“Creo que por todo lo que he vivido, tanto en el fútbol como en mi vida, eso te hace madurar, te hace crecer”, explicó Yamal en entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, quien también destacó el apoyo de sus compañeros y las conversaciones con gente de mayor experiencia.

El atacante aseguró que no siente como presión el hecho de que buena parte de las expectativas de España recaigan sobre él. “Es bonito que la gente crea en ti y confíe en ti. Me lo tomo como algo bonito, no como presión”, señaló, después de que referentes como Rodri hablaran públicamente sobre la importancia de que aparezca en los días importantes.

Yamal también se refirió a las críticas y a quienes esperan un fallo suyo para cuestionarlo. “Me tomo las críticas como algo positivo. Los días que estás bien, todo el mundo se tiene que callar”, afirmó. El futbolista dejó claro que intenta mantenerse tranquilo y enfocado en el camino de España, al que definió con una idea sencilla: “ganar, ganar y ganar”.

Sobre su rendimiento en el Mundial, donde solo suma un gol en cinco partidos disputados, el jugador fue autocrítico y reconoció que todavía espera más de sí mismo. “Yo creo que puedo ser mejor. Soy muy exigente conmigo mismo. No me sirve con lo que hago. Nunca he dicho ‘vale, es suficiente’”, declaró.

Además, explicó que viene de casi dos meses sin actividad tras la lesión sufrida al final de la temporada con el Barcelona y que necesita sumar minutos para alcanzar su mejor versión en los cruces decisivos. “La gente se acuerda de estos momentos, a partir de octavos y de cuartos. Es cuando más motivado estoy”, comentó. Para Yamal, este tramo del torneo representa la oportunidad de demostrar “lo que somos como España y lo que soy”.

Tras la victoria ante Portugal, Lamine Yamal valoró el golpe anímico que significó eliminar a una de las selecciones candidatas. “Para mí, Portugal era una de las tres mejores selecciones del Mundial y poder eliminarlas nos da mucha confianza para el partido contra Bélgica”, dijo. Aun así, advirtió que cada encuentro en una Copa del Mundo es distinto y que el margen entre selecciones es reducido.

De cara al duelo contra Bélgica, Yamal también habló de Thibaut Courtois, a quien ya sabe lo que es marcarle. “Para mí es uno de los mejores porteros del mundo. Será algo que me lo ponga más difícil, pero como siempre, saldré con ganas de ganar”, apuntó el atacante, sin centrar su preparación en un solo jugador rival.

El futbolista también fue cuestionado por la posibilidad de enfrentar a Francia o Marruecos si España avanza a semifinales. Yamal reconoció que ambos rivales tendrían un significado especial: “Tenemos buenos recuerdos de Francia y sería muy especial para mí jugar contra Marruecos”. Sin embargo, dejó claro que el objetivo no cambia, sin importar el rival: ganar y llegar a la final.

Messi, Neymar y Cristiano, marcaron a su generación

Yamal también habló sobre Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, figuras que marcaron a su generación. “Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar.”, afirmó.

Julián Álvarez pega mucho con el estilo del Barça

Finalmente, el jugador del Barcelona se refirió a Julián Álvarez, nombre que ha sido relacionado con el club catalán. “Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices”, señaló Yamal, quien consideró que el delantero argentino encajaría con el estilo del Barça.

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