Rafael Márquez ya conoce la ruta del Tri hacia el Mundial 2030: este será su calendario y sus retos

El nuevo entrenador de la selección mexicana iniciará el proceso rumbo a España, Portugal y Marruecos 2030

La Federación Mexicana de Fútbol oficializó el inicio de la era de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso mundialista de 2026, el exdefensor asumirá el cargo con un calendario que contempla amistosos, competencias oficiales de Concacaf y el regreso del Tricolor a las eliminatorias mundialistas.

El Mundial de 2030 tendrá un formato inédito. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales para conmemorar el centenario de la Copa del Mundo. Será la primera edición disputada en tres continentes.

El camino de Márquez comenzará de inmediato. Durante el segundo semestre de 2026, México disputará dos ventanas de Fecha FIFA, programadas entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, además de otra del 9 al 17 de noviembre. Los rivales y las sedes aún no han sido anunciados por la FMF, pero esos encuentros marcarán el debut oficial del nuevo seleccionador.

Las primeras competencias oficiales llegarán en 2027. México disputará una nueva edición de la Concacaf Nations League, torneo en el que competirá dentro de la Liga A bajo un formato renovado que también incluirá finales en las Ligas B y C. Meses después afrontará la Copa Oro, certamen del que el Tricolor es el máximo ganador histórico.

Además de buscar ambos títulos regionales, la Nations League adquirirá un papel importante dentro del nuevo ciclo, ya que 16 selecciones obtendrán su clasificación a la Copa Oro a través de este torneo. Tanto la Nations League como la Copa Oro volverán a celebrarse en 2029, convirtiéndose en las dos principales competencias oficiales antes del Mundial.

Uno de los momentos más relevantes del proceso llegará en septiembre de 2027, cuando México vuelva a disputar una eliminatoria mundialista. El Tri no participa en una fase de clasificación desde el camino rumbo a Qatar 2022, debido a que obtuvo su boleto directo al Mundial 2026 como uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. Para 2030, la Concacaf otorgará seis boletos directos y uno más mediante el repechaje intercontinental.

En 2028 también aparecerán los Juegos Olímpicos de Los Angeles. Aunque todavía no se confirma quién dirigirá a la selección olímpica, históricamente ese cargo ha recaído en un entrenador distinto al de la selección mayor, por lo que la participación de Márquez en ese torneo aún está por definirse.

A continuación el calendario que le espera a Rafael Márquez rumbo al Mundial 2030, considerando que hay que añadir las distintas fechas FIFA que habrá año con año:

Año Competencia / ventana Fecha 2026 Fecha FIFA 21 de septiembre al 6 de octubre 2026 Fecha FIFA 9 al 17 de noviembre 2027 Concacaf Nations League Finales del 25-28 de marzo 2027 Copa Oro Junio-julio 2027 Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2030 Septiembre 2028 Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 Julio-agosto 2029 Concacaf Nations League Marzo 2029 Copa Oro Junio-julio 2030 Copa Mundial de la FIFA 2030 Junio-julio

El nuevo seleccionador recibirá una base construida durante el ciclo encabezado por Javier Aguirre. En su tercera etapa al frente del Tricolor, el Vasco conquistó la Concacaf Nations League y la Copa Oro en 2025, además de llevar a México a firmar su primera fase de grupos perfecta en la historia de los Mundiales y sumar cuatro victorias consecutivas antes de la eliminación frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Márquez aseguró que su intención será dar continuidad a ese trabajo y fortalecer el proyecto de selecciones nacionales. “Creo que hay una muy buena base, se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que van a ser importantes en esta etapa de transición. Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar”, afirmó. El entrenador también adelantó que buscará una coordinación más estrecha con las selecciones menores para fortalecer el desarrollo de futbolistas y mantener el nivel alcanzado por el Tricolor de cara al Mundial de 2030.

Te puede interesar: