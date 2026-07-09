Marcel Ruiz se pierde el resto del año con Toluca: “No volverá antes de siete u ocho meses”

El mediocampista fue operado en junio de la lesión de ligamentos, por lo que se se perderá el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental con Toluca

Marcel Ruíz queda fuera del Apertura 2026 | Imago 7

Marcel Ruiz no podrá disputar la Copa Intercontinental con Toluca debido a la lesión de ligamentos que sufrió en marzo y por la que fue intervenido quirúrgicamente en junio, una vez concluida la participación del equipo en la Concacaf Champions Cup. La recuperación del mediocampista se extenderá durante varios meses y el club ya trabaja con alternativas para cubrir su ausencia.

El presidente del Toluca, Francisco Suinaga, confirmó que el futbolista mexicano no estará disponible para lo que resta del año, perdiéndose el Apertura 2026 y el torneo internacional. “No, yo creo que no va a llegar. La verdad es que Marcel se operó, pero con esta lesión, para tenerlo en cancha de vuelta, no creo que sea antes de siete u ocho meses”, dijo en palabras para ESPN.

El directivo explicó que, pese a la baja de uno de sus jugadores más importantes, la institución mantiene la intención de competir en todos los frentes durante la temporada 2026-27, con participación en la Liga MX, el Campeón de Campeones, una posible Campeones Cup y la Leagues Cup.

“Vamos a estar compitiendo en la liga, Campeón de Campeones, ojalá Campeones Cup, y luego Leagues Cup, recibiendo dos partidos en el Estadio Nemesio Diez. El primer partido de Leagues Cup en la historia en México se jugará en el Nemesio Diez”.

Suinaga también señaló que el objetivo es pelear por el título de la Leagues Cup, torneo que considera pendiente dentro del proyecto deportivo del club. “Apuntar a ganarla sería muy bueno; fue lo único que no ganamos por muchas circunstancias, pero creo que el equipo está listo para seguir siendo protagonista”.

Por su parte, el entrenador Antonio Mohamed reconoció el impacto que representa la ausencia de Marcel Ruiz en el funcionamiento del equipo, aunque destacó que la directiva incorporó dos futbolistas para reforzar esa zona del campo. “Han llegado dos jugadores a suplir la baja de Marcel, que para nosotros es una ausencia muy importante; esperemos que los que vengan estén a la altura y que se genere esa competencia interna que siempre queremos”, dijo para ESPN.

El técnico argentino también reveló el plazo estimado para el regreso del mediocampista, de acuerdo con la evaluación médica del club. “La verdad es que, por lo que dicen los doctores, regresará para enero o febrero del año que viene, así que lo vamos a estar esperando. Esperemos no extrañarlo mucho”.

Toluca respalda a Rafa Márquez y a la selección mexicana

Durante la presentación de la nueva camiseta del club, Francisco Suinaga también habló sobre la actuación de la selección mexicana en el Mundial 2026 y expresó el respaldo de Toluca al proyecto encabezado por Rafa Márquez.

“Yo me quedo, sobre todo, con la conexión que tuvo el equipo con la afición. Me quedo con el tercer Mundial en casa. Tuve la oportunidad de ir a Guadalajara, e impresionante la organización, el estadio; el Azteca, emblemático. Y creo que, bueno, me hubiera gustado ver más tiempo a Alexis en la cancha, hay que decirlo”.

El dirigente aseguró que el compromiso de los clubes con la selección nacional continuará en los próximos años. “El compromiso siempre en la asamblea de los clubes es apoyar a la selección, y así continuará. Creo que es muy importante establecer una buena liga, un buen equipo, y nutrir de la mejor manera a la selección y apoyarla”.

Con la baja confirmada de Marcel Ruiz para la Copa Intercontinental, Toluca afrontará la segunda mitad del año sin uno de sus mediocampistas habituales, mientras espera contar nuevamente con él a inicios de 2027.

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