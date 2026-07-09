Marruecos: ¿La única capaz de detener a Francia en el Mundial 2026?

Marruecos reta a Francia en cuartos del Mundial 2026 con orden, velocidad y un estilo capaz de complicar al gran favorito rumbo al título

Francia llega a los cuartos de final del Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título, pero el cruce ante Marruecos aparece como una prueba que puede marcar el rumbo del torneo. El partido, programado para este jueves 9 de julio en el Boston Stadium, reedita la semifinal de Qatar 2022, cuando los franceses eliminaron al conjunto africano con un 2-0 que todavía forma parte de la memoria reciente de ambos equipos.

El duelo no solo definirá al primer semifinalista, también puede convertirse en la eliminatoria más compleja para Francia en su camino hacia el título. El equipo de Didier Deschamps ha mostrado capacidad ofensiva, control competitivo y experiencia en fases definitivas, pero enfrente tendrá a una selección marroquí que ya no puede considerarse una sorpresa, sino un proyecto consolidado en la élite mundial.

Marruecos dejó de ser sorpresa y ahora compite desde la autoridad

La selección africana llega con argumentos para tumbar a la candidata | Reuters

Marruecos se ha convertido en una de las selecciones más incómodas del mundo por su mezcla de orden, velocidad y madurez competitiva. Después de hacer historia en Qatar 2022 como la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas, los Leones del Atlas han dado continuidad a ese crecimiento con una generación que combina experiencia, talento en mediocampo y laterales con incidencia ofensiva.

En este Mundial, el equipo marroquí volvió a demostrar que sabe competir ante rivales de jerarquía. Empató con Brasil en la fase de grupos, superó a Escocia y Haití, eliminó a Países Bajos en penales y venció 3-0 a Canadá en octavos de final, resultado que confirmó su capacidad para administrar distintos escenarios de partido.

La clave de Marruecos está en que ya no depende únicamente de resistir. Bajo el mando de Mohamed Ouahbi, el equipo ha buscado una identidad más propositiva, sin perder la base defensiva que lo llevó lejos en la Copa del Mundo anterior. Esa transformación consistió en pasar de ser un equipo que antes sorprendía desde el papel de víctima a uno que ahora carga con expectativas mayores.

Ese cambio se nota sobre todo en el mediocampo. Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui y Ayyoub Bouaddi le dan a Marruecos pausa, conducción y lectura para salir de la presión, mientras Brahim Díaz y Achraf Hakimi pueden activar ataques por los costados. El partido puede definirse precisamente en esa zona, donde chocan dos estilos distintos: el equilibrio francés contra la movilidad marroquí.

¿Por qué Marruecos puede ser el rival más complicado para Francia?

Francia tiene argumentos de sobra para ser considerada favorita. Ha ganado sus cinco partidos en el torneo, llegó a cuartos tras superar a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé y cuenta con una ofensiva encabezada por el jugador del Real Madrid, Ousmane Dembélé y Michael Olise, uno de los asistentes más productivos del campeonato.

Sin embargo, el perfil de Marruecos puede afectar justo donde Francia suele sentirse más cómoda: en la transición. El equipo africano puede juntar líneas, cerrar pasillos interiores y salir con velocidad cuando recupera la pelota. Si Francia adelanta laterales o pierde equilibrio en el doble pivote, Marruecos tiene futbolistas capaces de atacar los espacios con pocos toques y obligar a los Bleus a defender hacia atrás.

El estado físico de Aurélien Tchouaméni también puede pesar en el análisis. El mediocampista francés ha sido una pieza clave para sostener el equilibrio defensivo del equipo, y su ausencia o falta de ritmo podría abrir una vía para los contragolpes marroquíes, especialmente si Manu Koné ocupa ese lugar con un perfil más ofensivo.

Marruecos, además, llega con una baja importante: Ismael Saibari quedó descartado por una lesión muscular sufrida ante Canadá. Aun así, Ouahbi dejó claro que su equipo no cambiará el plan y que buscará “hacer daño” tanto por las bandas como por el centro, con paciencia en la posesión y movimientos para encontrar espacios.

Ese detalle refuerza una idea central: Marruecos no necesita dominar todo el partido para poner en problemas a Francia. Le basta con sostener la concentración defensiva, evitar pérdidas cerca de su área y elegir bien los momentos para acelerar. Ante una Francia acostumbrada a castigar cualquier error, el margen será mínimo, pero el equipo africano ya ha demostrado que puede competir en partidos cerrados, físicos y con presión emocional.

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