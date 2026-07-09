Toluca presenta su nueva playera para el Apertura 2026 inspirada en su legado

Los Diablos presentaron la nueva indumentaria para este torneo, inspirada en los uniformes de finales de los 90 e inicios de los 2000

Los escarlatas se inspiran en diseños de principios de siglo | @TolucaFc

Toluca presentó la nueva playera con la que disputará el Apertura 2026 de la Liga MX, una indumentaria que retoma elementos de una de las etapas de referencia para la institución. El club realizó el lanzamiento bajo el lema “Honramos el legado de nuestro equipo”, con un diseño que fue presentado en el salón Victoria del Centro Tolzú.

La camiseta mantiene el rojo escarlata como base y suma detalles blancos en mangas y costados, en una línea visual que remite a los uniformes utilizados por los Diablos Rojos a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. La propuesta llega en la antesala de una nueva temporada en la que el equipo buscará sostener protagonismo en el fútbol mexicano.

Honramos el Legado de nuestro equipo, el 1️⃣2️⃣ veces campeón de México se lleva en la piel🏆 @NBFootball @newbalance pic.twitter.com/MaSnUQ1F5M — Toluca FC (@TolucaFC) July 9, 2026

Un diseño que conecta con la época de títulos

El nuevo uniforme está inspirado en las playeras que Toluca utilizó durante los torneos de 1999 y 2000, años en los que el club conquistó títulos de liga con una generación que quedó vinculada a la historia escarlata. En esa etapa participaron futbolistas como José Saturnino Cardozo, Hernán Cristante, Sinha, Salvador Carmona y José Manuel Abundis, entre otros nombres asociados a ese ciclo.

La playera presenta un tono rojo de mayor intensidad respecto a modelos recientes, además de vivos blancos en los brazos, costados y cuello. De acuerdo con los detalles difundidos, el escudo aparece en la parte central del pecho, acompañado por los elementos institucionales que identifican al club, entre ellos las estrellas que representan sus campeonatos de liga.

En la presentación estuvieron Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del Deportivo Toluca, y Arturo Bejarano, director general de New Balance México, además de integrantes del primer equipo. También asistieron Antonio Naelson “Sinha”, Antonio Mohamed, Alexis Vega y Luan Garcia, quienes recibieron la nueva camiseta enmarcada durante el evento.

Alexis Vega también tuvo un papel dentro de la historia del diseño, ya que la inspiración surgió luego de que el futbolista apareciera con una playera del Toluca del año 2000 durante la Leagues Cup. Esa imagen llamó la atención del club y fue retomada en las conversaciones con la marca para construir la nueva propuesta visual.

El legado vuelve con objetivos para la nueva temporada

Rubén Cuevas, director de Mercadotecnia y Contenidos del Deportivo Toluca, destacó durante el lanzamiento la intención de retomar el legado del club y competir por un nuevo título, el número 13 en la historia de la institución. La presentación también estuvo marcada por el mensaje de continuidad entre el pasado reciente de títulos y el proyecto deportivo que encara el equipo.

La nueva camiseta será utilizada por Toluca durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027, además de otros compromisos programados para el club, como el Campeón de Campeones y la Leagues Cup. Con ello, la indumentaria no solo queda ligada al arranque del torneo local, sino también a los frentes que tendrá el equipo en la temporada.

Toluca comenzará su participación en el Apertura 2026 frente a Chivas el sábado 18 de julio en el Estadio Akron, mientras que su primer partido como local será contra Pumas el martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Ese duelo marcará el regreso del equipo ante su afición dentro del nuevo torneo.

La playera estará disponible a partir del jueves 9 de julio, antes de su estreno como local frente a Pumas. Con este lanzamiento, Toluca abre una nueva etapa de imagen deportiva con un uniforme que recupera referencias históricas y las vincula con los objetivos del club para la temporada 2026-2027.

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