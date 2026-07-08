La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del tercer habitante?

La producción revelará al tercer habitante este 8 de julio, mientras las pistas apuntan a perfiles de televisión y los dos primeros nombres ya están confirmados

¿Le gustan los perritos? Estas son las pistas | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 mantiene el calendario de revelaciones rumbo al estreno de su cuarta temporada. Después de confirmar a Ernesto Laguardia y Karina Torres como los dos primeros habitantes, la producción dará a conocer el nombre de la tercera persona que ingresará al reality.

Hasta el momento, el tercer integrante no ha sido confirmado de manera oficial. Sin embargo, las pistas difundidas por las cuentas del programa han colocado en la conversación a varios nombres, entre ellos Ximena Herrera, actriz de origen boliviano, señalada por algunos medios como una de las posibilidades principales.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del tercer habitante de La Casa de los Famosos México?

La revelación del tercer habitante está programada para este miércoles 8 de julio a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. El anuncio podrá seguirse por ViX, Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y las plataformas digitales oficiales del programa.

Galilea Montijo compartió las primeras pistas durante una transmisión en vivo, después del anuncio de Karina Torres como segunda integrante. Entre los elementos mostrados aparecen referencias como maquillaje, un perrito, objetos vinculados al cine y otros detalles que generaron teorías entre los seguidores del formato.

En los reportes consultados se menciona que las pistas podrían apuntar a Ximena Herrera, aunque la producción no ha oficializado su ingreso. TVNotas también menciona que en redes han sonado nombres como Cynthia Klitbo y Cynthia Rodríguez.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

Hasta antes de la revelación del tercer habitante, los nombres confirmados son Ernesto Laguardia y Karina Torres. El actor fue presentado como el primer participante de la temporada, mientras que Karina Torres fue anunciada como la segunda habitante.

Ernesto Laguardia cuenta con trayectoria como actor, conductor y productor. Su carrera en televisión incluye telenovelas como Quinceañera, Amor real, Alborada, Corona de lágrimas y Silvia Pinal, frente a ti.

Karina Torres fue confirmada después de una serie de pistas difundidas por el programa. La creadora de contenido es conocida por su presencia en redes sociales y por formar parte de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

La conducción principal estará a cargo de Galilea Montijo, quien encabezará las galas de eliminación de los domingos por Las Estrellas. Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán en las emisiones diarias de lunes a viernes por Canal 5.

Además, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán la pregala y la postgala para ViX. La cobertura digital estará a cargo de Marie Claire Harp y Jim Velásquez, con contenido para redes sociales y plataformas del programa.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 iniciará el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala inaugural será transmitida por Las Estrellas.

Antes del estreno, la producción continuará con la revelación diaria de participantes hasta el 19 de julio. De lunes a viernes, los anuncios están contemplados a las 20:30 horas, mientras que los domingos se realizan a las 21:00 horas, como parte de la estrategia previa al inicio de la temporada.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada podrá verse por Las Estrellas en televisión abierta. Las emisiones diarias estarán disponibles por Canal 5, mientras que ViX tendrá la cobertura digital del reality.

La plataforma ViX también ofrecerá la transmisión 24/7 de la casa, con acceso a cámaras en vivo durante toda la temporada. Además, las revelaciones de habitantes estarán disponibles en Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y redes sociales oficiales del programa.

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