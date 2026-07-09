Diablos Rojos blanquea a Olmecas y amarra la serie en Tabasco

El México ganó 3-0 en el Estadio Centenario 27 de Febrero y amplió su ventaja en la cima de la Zona Sur

Diablos Rojos del México volvió a imponerse en Tabasco y venció 3-0 a los Olmecas en el segundo juego de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. El equipo escarlata ya había ganado 2-0 el primer encuentro en el Estadio Centenario 27 de Febrero, por lo que aseguró la serie ante la novena local.

El duelo de este miércoles tuvo como abridores a Humberto Castellanos por Diablos Rojos y Jacob Nix por Olmecas. El pitcheo del México volvió a mantener en blanco al equipo tabasqueño, que conectó cuatro imparables y amenazó en el cierre, pero no logró modificar la pizarra.

Las tres carreras del partido llegaron en la segunda entrada alta. Rio Ruiz pegó sencillo con línea al jardín derecho para remolcar a José Marmolejos y Franklin Barreto, además de avanzar hasta la intermedia, colocando el 2-0 para los visitantes.

En ese mismo episodio, Robinson Canó también respondió con sencillo al jardín central para impulsar a Rio Ruiz y poner el 3-0. Jacob Nix tuvo problemas en ese segundo capítulo y terminó cargando con la derrota, con lo que dejó su marca en 2-5.

El juego tuvo una suspensión momentánea por lluvia en la parte baja de la cuarta entrada. Las condiciones del clima obligaron a detener las acciones en el Parque Centenario, aunque posteriormente el compromiso pudo continuar hasta completarse.

Con este resultado, Diablos Rojos llegó a marca de 43 triunfos y 25 derrotas, mientras que Olmecas quedó con registro de 40-28. La novena dirigida por Lorenzo Bundy se despegó tres juegos de los tabasqueños en el liderato de la Zona Sur.

Humberto Castellanos se apuntó la victoria y dejó su récord en 2-1. La serie continuará este jueves 9 de julio a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, cuando Olmecas buscará rescatar el último juego. Además, se definirá la serie anual entre ambos equipos, que tras ocho enfrentamientos marcha empatada con cuatro triunfos por lado.

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