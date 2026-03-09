Crece la lista para el banquillo del Real Madrid: Mauricio Pochettino estaría entre los candidatos

Álvaro Arbeloa estaría con las horas contadas en el Real Madrid, equipo que tendría una lista considerable de opciones para ocupar el banquillo

La continuidad de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid estaría en duda, ya que el actual técnico merengue tendría las horas contadas en el banquillo. La directiva que encabeza el presidente Florentino Pérez estaría en el análisis de diferentes opciones para ocupar el puesto de entrenador de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que han comenzado a tomar fuerza destaca el del argentino Mauricio Pochettino, quien actualmente dirige a la selección de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de ESPN, el estratega sudamericano, de 54 años, figura en la lista de candidatos para reemplazar a Álvaro Arbeloa gracias a su trayectoria en clubes como el PSG y el Tottenham. Aunque actualmente se encuentra al frente de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino mantiene contrato con el equipo nacional hasta el final del Mundial 2026, lo que podría facilitar una eventual llegada al conjunto blanco una vez finalizado el torneo.

El informe periodístico señala que Álvaro Arbeloa jamás habría sido contemplado como una solución a largo plazo tras su llegada como sustituto de Xabi Alonso el pasado 12 de enero. A pesar de ello, dentro del club existirían voces que no descartan que la institución pueda ofrecerle otro puesto en el futuro o incluso permitirle regresar a su anterior rol como entrenador del Castilla. En ese contexto, únicamente un escenario extraordinario, como un auténtico “milagro” o la conquista de la Champions League, podría fortalecer su posición y abrirle la puerta para mantenerse al frente del primer equipo.

Bajo este panorama, Mauricio Pochettino aparece como uno de los entrenadores mejor valorados por Florentino Pérez. El técnico argentino no es ajeno a los rumores que lo vinculan con el banquillo merengue, pues en otras ocasiones su nombre también ha surgido como posible candidato. De hecho, ya había sido mencionado como una alternativa viable tras conquistar la Champions League de 2019, lo que refuerza la idea de que sigue siendo una de las opciones que más interesan dentro de la dirigencia del club.

Mauricio Pochettino vuelve a sonar para el Real Madrid

Mauricio Pochettino tuvo la oportunidad de dirigir a Kylian Mbappé durante su etapa en el PSG, periodo en el que ambos conquistaron varios títulos en el fútbol francés. Bajo su mando, el conjunto parisino levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, consolidándose como uno de los equipos dominantes a nivel local. Sin embargo, el gran objetivo europeo se le resistió al técnico argentino, ya que no logró conquistar la Champions League. En la temporada 2020-2021 su equipo fue eliminado en semifinales por el Manchester City, mientras que en la campaña 2021-2022 cayó en los octavos de final frente al Real Madrid.

No obstante, el banquillo del conjunto blanco no tendría únicamente al estratega argentino entre sus posibles candidatos. Diversos medios especializados señalan que la lista de opciones incluiría también a entrenadores de renombre como Jürgen Klopp, Unai Emery y Massimiliano Allegri. A la par, otros rumores apuntan a que Zinedine Zidane sería uno de los grandes deseos de Florentino Pérez, aunque el francés también figura entre los principales favoritos para asumir el mando de la selección de Francia una vez finalizado el Mundial de 2026.

