Xabi Alonso tendría acuerdo con Liverpool si Arne Slot no gana la Champions

El técnico español ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el club de Anfield para asumir el cargo de entrenador

Xabi Alonso llegaría al Liverpool | Reuters

El futuro de Xabi Alonso podría estar ligado al Liverpool a partir de la próxima temporada. De acuerdo con información surgida en Europa por OK Diario, el técnico español ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el club de Anfield para asumir el cargo de entrenador siempre que el actual estratega, Arne Slot, no logre conquistar la UEFA Champions League en la presente campaña.

El pacto contemplaría un contrato por tres temporadas y se activaría si el Liverpool queda eliminado del torneo continental. En ese escenario, la directiva del club inglés anunciaría la llegada del exentrenador del Real Madrid como nuevo responsable del proyecto deportivo.

Los contactos entre el Liverpool y el entorno del técnico comenzaron hace varios meses. Las primeras conversaciones informales se produjeron durante la última semana de noviembre de 2005, cuando el entrenador ya enfrentaba cuestionamientos dentro de la estructura del Real Madrid. Aquella charla inicial coincidió con la semana en que el equipo merengue disputó un partido en Atenas ante el Olympiacos.

En ese momento, los dirigentes del Liverpool buscaban conocer si Xabi Alonso estaría dispuesto a tomar el mando del equipo la siguiente temporada. La directiva de Anfield analizaba entonces la posibilidad de poner fin al ciclo de Arne Slot y quería explorar alternativas para el banquillo.

No era la primera vez que el club inglés intentaba fichar al técnico español. En el verano de 2024, Liverpool y Bayern de Múnich trataron de convencerlo después de que firmara una campaña histórica con el Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania sin perder un solo partido. Sin embargo, Alonso decidió mantenerse fiel al proyecto alemán tras haber logrado ese doblete.

El interés del Liverpool reapareció el verano pasado, pero el entrenador optó por asumir el desafío de dirigir al Real Madrid. El club blanco buscaba iniciar una nueva etapa después de los cuatro años de Carlo Ancelotti, cuyo ciclo terminó con una temporada complicada marcada por 14 derrotas oficiales y un equipo que mostraba señales de desgaste.

Xabi Alonso tomó el mando del Madrid en el Mundial de Clubes, donde heredó una plantilla golpeada tras el final del ciclo anterior. A pesar de las dificultades, llevó al equipo hasta las semifinales del torneo. Hubo señales positivas y algunas decisiones destacadas, como la aparición de nuevos jugadores en el equipo, aunque el Paris Saint-Germain terminó frenando el avance del conjunto español.

Con el paso de los meses, el panorama cambió. El triunfo del Real Madrid en un Clásico quedó marcado por la polémica generada tras la reacción de Vinicius al ser sustituido, un episodio que impactó en el ambiente del vestuario. Desde entonces, el rendimiento del equipo comenzó a deteriorarse y el proyecto terminó por derrumbarse a principios de 2026, tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa disputada en Arabia.

A partir de ese momento, el técnico comenzó a mirar hacia su siguiente destino profesional. Según estas versiones, el siguiente capítulo de su carrera apunta a Anfield, donde ya tendría un acuerdo para dirigir al Liverpool durante tres temporadas. El único escenario que impediría su llegada sería que Arne Slot consiga levantar la Champions League, una posibilidad que existe, aunque no aparece como el resultado más probable considerando el nivel actual del equipo y la competencia en el torneo europeo.

