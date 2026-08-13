El tren europeo no se ha ido: lo que necesita Erik Lira para llegar al Mónaco

El mediocampista de Cruz Azul está cada vez más cerca de cumplir el sueño europeo: el club del Principado ya inició conversaciones contractuales con el mexicano, aunque todavía no existe acuerdo

Erik Lira, cerca de emigrar a Europa. | Imago 7

El futuro de Erik Lira podría estar cada vez más cerca del fútbol europeo. El mediocampista de Cruz Azul se encuentra en la mira del AS Mónaco, club que habría avanzado en las gestiones para intentar incorporarlo, aunque la operación todavía no está cerrada.

De acuerdo con información de Nice-Matin, la directiva del conjunto del Principado ya habría establecido conversaciones con el entorno de Lira para conocer las condiciones de un posible contrato. Sin embargo, por ahora no existe un acuerdo definitivo y el avance de la negociación estaría ligado a la situación de Folarin Balogun. Nota completa, aquí.