Eduardo Méndez: “Es momento de juntarnos como nación y ayudar a Colombia”

Claro Sports acudió al centro de acopio ubicado en la Sede Administrativa de Independiente Sant Fe en Bogotá y habló con el presidente de la institución.

Eduardo Méndez en EXCLUSIVA con Claro Sports/ Reuters y Vizzor.

Independiente Santa Fe convirtió su Sede Administrativa en centro de acopio para que su hinchada y demás interesados puedan llevar ayudas como alimentos no perecederos, ropa, elementos de construcción y demás para ayudar a las víctimas del terremoto en departamentos como el Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca. Aprovechando este gesto de solidaridad, Claro Sports acudió a la cita y habló en exclusiva con el presidente de la institución Eduardo Méndez.

¿De dónde nace la idea de ponerse todo Santa Fe la camiseta para ayudar a los damnificados?

“Nació desde la institución, nace de los funcionarios, de la Junta Directiva. Una institución como Santa Fe tiene que decir presente y hacer acto de presencia en lo que está viviendo todo el país”.

La hinchada s ha volcado para ayudar

“La gente y nuestra linda hinchada ha entendido el mensaje. Anoche hasta las 11:30 estuvimos acá en compañía de La Guarda Albi-Roja Sur juntando ayudas. Como todos lo pueden ver afortunadamente, el mensaje se ha recibido de buena forma. También se han juntado esos dineros y muy seguramente todo esto irá encaminado a ayudar a unos municipios del Litoral Pacífico, ya sabemos que allá necesitan mucho, para aportarles todas estas ayudas que nos ha traído la hinchada santafereña y no solo la de Santa Fe, las demás y todo el vecindario ha venido a traer sus donaciones, para calmar todo ese dolor que han sufrido algunos colombianos”.

¿Cómo será la logística de llevar estas donaciones a las personas afectadas?

“Afortunadamente Satena se ha puesto a disposición, también SARPA, varios dueños de tractomulas y camiones también ha ofrecido esa colaboración. Estamos recibiendo hasta el domingo, haremos un corte para remitir lo que se ha recogido y seguiremos hasta donde sea necesario”.

“Hicimos censo y gracias a Dios no tenemos afectados”

“Una vez sucedió el terremoto, hicimos censo con nuestros jugadores, parte administrativa, junta directiva y ninguno nos reportó ningún infortunio, ni con familiares cercanos ni lejanos. Todas las familias están tranquilas y no presentamos novedad en este hecho”.

Se suspendió todo el fútbol colombiano este fin de semana: ¿Estuvo de acuerdo?

“Sí, estuve de acuerdo que la fecha se siguiera aplazando. Estuvo perfecta esa decisión. Yo creo que es un hecho de ir examinando minuto a minuto, no se pueden tomar decisiones a la carrera, dependiendo de cómo siga todo en el país. Los estadios de Manizales, Pereira y Cali qué medidas hay que tomar para ver dónde van a jugar y dónde pueden entrenar. Eso hace parte de un estudio general para que el fútbol evolucione”.

“Como se lo hemos hecho caer en cuenta a los jugadores tenemos que prepararnos, porque el campeonato no va a terminar como estaba previsto, yo creo que el campeonato se va a extender, habrá que tomar medidas que puede que no nos satisfaga a todos, pero por el bien de nuestros compatriotas y de todos los que están sufriendo hay que tomar medidas”.

Venta de boletería vs River Plate

“Siguen faltando cerca de 6.000 boletas para agotar, todo se estancó y con justa razón, yo creo que la gente está preocupada por colaborar y ayudar. Vendrá el momento para que la hinchada vuelva a volcarse a comprar las boletas, nos faltan 6.000 boletas, de las cuales 2.000 son para los visitantes, es decir que 4.000 es para nosotros, ojalá se puedan vender. Hoy la prioridad es ayudar a nuestros compatriotas en esta dura situación”.

“Se donará parte de la taquilla vs River Plate a los afectados”

“Es una idea que nace desde el interior de Santa Fe, dentro del corazón de todos. No podrá ser mucho, pero cada peso que se le entregue a los damnificados será importante”.

Recuperación de Marmolejo

“Ya salió el dictamen médico. Ahora tenemos que esperar cómo va su evolución día tras día. El hoy está acá aportando su granito de arena, pero viene de sacarse unos exámenes para ver cómo va su evolución, le practicaron un implante de plasma para ver cómo se recupera lo antes posible”.

Estaría descartado para la ida… ¿Lo deja dormir tranquilo Weimar Asprilla?

“Estoy muy tranquilo. Yo le he dicho al grupo estos días: ‘Estoy más tranquilo con Asprilla que con Marmolejo (😅) jocosamente les he dicho. Pero sinceramente tenemos toda la fe puesta en este arquero, sabemos que le va a ir muy bien”.

Invitación a la hinchada, que se siga sumando a esta iniciativa y continúen ayudando

“El club está disponible, de puertas abiertas, trabajaremos desde tempranas horas, como lo hemos hecho estos días, seguramente hasta las 8, 9 y 10 de la noche. como ayer que trabajamos hasta las 11:30 y no hubo problema. Todos hoy estamos acá, hacemos sacrificios para ayudar”.

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