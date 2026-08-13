Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, Etapa 6: ¿Quién se llevó el triunfo este 13 de agosto?

Diego Camargo sigue siendo el líder de la clasificación general, independientemente de que no se haya corrido la sexta etapa.

Pelotón en la Vuelta a Colombia | Federación Colombiana de Ciclismo

Colombia sigue atravesando un momento de dificultad por el terremoto que sacudió al país hace tres días, el cual dejó vidas perdidas, heridos y serios daños en varios departamentos. Por eso muchas personas se vienen cuestionando si el deporte debe seguir su curso normal en estos momentos.

Recordemos que la Vuelta a Colombia comenzó el pasado sábado 8 de agosto, antes de que sucediera esa tragedia. La tercera, cuarta y quinta etapa se desarrollaron con normalidad, pese a que ya estaba esa situación. Ahora bien, los ciclistas no tomaron salida para el jueves 13 de agosto porque se decidió cancelar esa fracción.

Así queda la clasificación de la etapa 6 de la Vuelta a Colombia 2026

Como la Federación Colombiana de Ciclismo indicó que no se corrió esta jornada con el fin de no bloquear las vías que conectan los departamentos del Caldas y Antioquia, no hay resultados de esta jornada ni tampoco ganador. Inicialmente la fracción se había reducido, pero finalmente la organización decidió no realizarla.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

Ahora bien, como tal la ronda nacional todavía no se ha cancelado del todo, pues solo fue la sexta etapa la que no se llevó a cabo. En estos momentos la FCC y los organizadores de la Vuelta a Colombia están sosteniendo reuniones para ver si se desarrollan las otras etapas o no.

Con ese panorama, los tiempos de la clasificación general se mantienen como culminaron en la quinta fracción, que recordemos ganó Diego Camargo en el Alto del Sifón. El ciclista del Team Medellín es el líder parcial, pues ese triunfo en solitario le permitió subir al primer lugar.

Posición Nombre Tiempo 1 Diego Camargo (Team Medellín EPM) 21:28:08 2 Javier Jamaica (NU Colombia) + 0:38 3 Edgar Pinzón (Team Sistecrédito) + 1:04 4 Óscar Garzón (GW Erco Sport Fitness) + 2:05 5 José Urián (Team Sistecrédito) + 5:37 6 Rodrigo Contreras (NU Colombia) “ 7 Daniel Hoyos (Gobernación del Putumayo – Bic – Strongman) + 5:40 8 Mardoqueo Vázquez (Hino One La Red Suzuki) + 6:35 9 Luis Daniel Oses (7C Economy Hyundai) + 7:56 10 Juan Diego Alba (NU Colombia) + 8:11

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a Colombia sigue al pie de la letra el estándar del ciclismo internacional. En las jornadas del trazado, la victoria es para el ciclista que pase primero por la meta, mientras que en las pruebas de contrarreloj, el ganador se define por tener el registro más rápido de la etapa en el cronómetro.

En cuanto a la clasificación general, el pedalista que llegue al último día portando la camiseta amarilla será el vencedor. La idea es sacarle la mayor cantidad de tiempo posible a los ciclistas que estén detrás de esa primera ubicación. El tiempo total acumulado de cada fracción es el que determina al dueño del título (la diferencia).

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