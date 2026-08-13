Tolima viajó a Villavicencio y se enteró allá de la suspensión de la fecha 5

Dimayor aplazó la fecha 5 de la Liga BetPlay tras el terremoto en Colombia. Tolima ya había viajado a Villavicencio cuando conoció la decisión.

Jugadores del Deportes Tolima | VizzorImage.

La tragedia que atraviesa Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto también tuvo repercusiones en el Fútbol Profesional. Luego de varias horas de incertidumbre y de diferentes posiciones por parte de los clubes, la Dimayor decidió aplazar la fecha 5 de la Liga BetPlay, que estaba programada para disputarse entre este viernes 14 y el lunes 17 de agosto. La decisión se tomó como muestra de solidaridad con las víctimas y las regiones afectadas por la emergencia.

El fútbol pasa a un segundo plano tras el terremoto

La determinación llegó después de que varios integrantes del fútbol colombiano manifestaran que no estaban dadas las condiciones para regresar a la competencia mientras el país continúa atendiendo la emergencia. En equipos como Once Caldas, Deportivo Cali y Deportivo Pereira hubo voces que dejaron clara su preocupación por la situación que viven sus ciudades y sus familias, e incluso jugadores que expresaron su intención de no disputar los encuentros en medio de la tragedia.

La Dimayor había generado expectativa apenas un día antes al anunciar que las competencias del fútbol profesional colombiano podían retomarse desde este viernes. Sin embargo, en la mañana de este jueves 13 de agosto, la entidad dio marcha atrás y confirmó el aplazamiento de la programación del fin de semana. La decisión cobijó no solamente a la Liga BetPlay, sino también a las demás competencias organizadas por la entidad.

Tolima, un viaje que terminó siendo innecesario

Uno de los casos particulares fue el de Deportes Tolima, que tenía previsto enfrentarse este viernes 14 de agosto con Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. El equipo tolimense emprendió el viaje hacia la capital del Meta con la intención de disputar el compromiso, pero, una vez aterrizó en Villavicencio, conoció la decisión de Dimayor de cancelar la fecha.

Por la situación que atraviesa nuestro país y atendiendo a la decisión de la DIMAYOR, el partido entre Llaneros FC y Deportes Tolima, correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay, queda aplazado.



Desde el Club acogemos esta decisión, entendiendo que en este momento las… — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 13, 2026

La situación generó molestia dentro de la delegación, especialmente porque el desplazamiento ya se había realizado y el plantel había llegado a su destino para un partido que finalmente no se disputará. Sin embargo, pese a la rabia inicial por un viaje que terminó siendo innecesario, en el conjunto pijao terminaron entendiendo el contexto y la razón por la que se tomó la determinación.

El duelo entre Llaneros y Deportes Tolima era precisamente el encargado de abrir la fecha 5 este viernes 14 de agosto. De acuerdo con la programación inicial, el compromiso estaba previsto en Villavicencio, mientras que la jornada contemplaba otros nueve encuentros entre el sábado 15 y el lunes 17.

¡NO PUEDE SER POSIBLE, @Dimayor! 😡



DEPORTES TOLIMA se enteró en Villavicencio que su duelo del viernes 14 de agosto (6:00 p. m.) ante Llaneros Fútbol Club, por la quinta fecha de la 🏆 Liga BetPlay 2 2026 FUE APLAZADO. El plantel de jugadores alcanzó a llegar.



📹 @totetolima pic.twitter.com/i496WdefXC — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) August 13, 2026

¿Cuándo volverá el fútbol colombiano?

Por ahora, la nueva programación de la fecha 5 todavía debe ser definida por la Dimayor. La entidad informó que la reprogramación de los partidos será comunicada posteriormente, mientras se evalúan las condiciones de los diferentes escenarios y de las ciudades que podrían recibir nuevamente los compromisos. La intención es que el fútbol pueda regresar de manera responsable y teniendo en cuenta la situación que continúa viviendo el país.

Así, el balón tendrá que esperar. En medio de una emergencia que ha dejado numerosas víctimas y graves afectaciones en distintas regiones de Colombia, el fútbol colombiano decidió hacer una pausa y poner la solidaridad por delante de la competencia. La fecha 5 de la Liga BetPlay queda aplazada y los equipos deberán esperar una nueva programación para volver a las canchas.

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