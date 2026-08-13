La magia de los zurdos en el deporte: las leyendas que hicieron historia con su lado izquierdo

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que reconoce a millones de personas

Los zurdos que han marcado el deporte mundial | AFP

Durante mucho tiempo, ser zurdo fue visto como algo extraño. En diferentes épocas, quienes utilizaban principalmente la mano izquierda fueron señalados injustamente e incluso relacionados con creencias negativas. Sin embargo, el deporte se encargó de cambiar esa percepción: algunas de las figuras más importantes de la historia encontraron en su perfil izquierdo una característica que los hizo únicos.

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que reconoce a millones de personas que utilizan la parte izquierda de su cuerpo como dominante. En el alto rendimiento, esa condición se convirtió en un elemento diferencial que ayudó a construir carreras legendarias en disciplinas como el fútbol, tenis, boxeo, motociclismo y bádminton.

No existe una fórmula que relacione directamente ser zurdo con alcanzar el éxito deportivo, pero sí hay una coincidencia llamativa: muchos de los atletas más creativos, impredecibles y dominantes de todos los tiempos compartieron esa particularidad. Su capacidad para sorprender a rivales y encontrar soluciones diferentes los convirtió en referentes de sus generaciones.

En deportes donde los movimientos y los ángulos tienen un peso fundamental, los zurdos suelen generar un desafío adicional para sus contrincantes. En el fútbol, una pierna izquierda privilegiada puede cambiar la trayectoria de un pase o un disparo; en el tenis, modifica los efectos y la dirección de los golpes; en el boxeo, obliga al rival a adaptarse a una guardia distinta.

Día Internacional del zurdo: 10 datos curiosos de las zurdas prodigiosas

1. Diego Maradona convirtió su zurda en una leyenda mundial

La pierna izquierda de Diego Maradona fue una de las más admiradas en la historia del fútbol. Con ella, el argentino protagonizó jugadas inolvidables y lideró a la selección argentina hacia el título del Mundial de México 1986, además de dejar una huella imborrable en clubes como Napoli y Barcelona.

2. Lionel Messi llevó la zurda a otra dimensión

El argentino construyó una carrera histórica gracias a una pierna izquierda capaz de combinar velocidad, precisión y creatividad. Sus siete Balones de Oro y sus múltiples títulos con Barcelona, la selección argentina e Inter Miami lo colocan entre los máximos exponentes de los zurdos en el deporte.

3. Rafael Nadal es un zurdo con una historia particular

El tenista español golpea la pelota con la mano izquierda, aunque en su vida cotidiana utiliza principalmente la derecha. Esa característica no le impidió convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos con 22 títulos de Grand Slam.

4. Ferenc Puskás tenía una zurda considerada un cañón

El histórico delantero húngaro fue uno de los máximos goleadores del fútbol mundial. Su potente disparo con la pierna izquierda lo convirtió en una figura del Real Madrid y en uno de los atacantes más letales de su época.

5. El tenis está lleno de campeones zurdos

Además de Nadal, nombres como Martina Navrátilová, John McEnroe, Jimmy Connors, Rod Laver y Monica Seles forman parte de una lista de jugadores zurdos que marcaron una era en el circuito internacional.

6. Carolina Marín desafió la tradición del bádminton

La española encontró en su zurda una ventaja competitiva que la llevó a conquistar el oro olímpico en Río 2016, tres campeonatos mundiales y seis títulos europeos. Su estilo agresivo la convirtió en una de las grandes figuras de este deporte.

7. Valentino Rossi dominó las pistas sobre dos ruedas

El italiano, ganador de nueve campeonatos mundiales de motociclismo, es otro ejemplo de un atleta zurdo que utilizó su habilidad y sensibilidad para convertirse en una leyenda del motor.

8. Ayrton Senna también fue parte de esta lista

El brasileño, tricampeón de Fórmula 1, explicó en alguna ocasión que su condición de zurdo le ayudaba a manejar con una sola mano con naturalidad. Su talento y creatividad lo colocaron entre los mejores pilotos de la historia.

9. Muhammad Ali hizo de su estilo una revolución

El boxeador estadounidense combinó velocidad, inteligencia y una personalidad única dentro y fuera del ring. Su forma de pelear lo convirtió en un símbolo del deporte mundial.

10. Los zurdos no solo destacan por su talento, sino por su capacidad de sorprender

La diferencia en la orientación corporal puede convertirse en una ventaja frente a rivales acostumbrados a enfrentarse principalmente contra diestros. Esa capacidad de generar algo inesperado es una de las razones por las que tantos zurdos dejaron una marca histórica.

Más allá de las estadísticas, los grandes zurdos del deporte tienen algo en común: hicieron de su diferencia una fortaleza. Maradona, Messi, Nadal, Puskás, Rossi, Senna y Ali no solo ganaron títulos, también cambiaron la manera en que millones de personas entienden la creatividad y la competencia.

El Día Internacional del Zurdo sirve para recordar que una característica que alguna vez fue motivo de rechazo terminó convirtiéndose en el sello de algunos de los atletas más extraordinarios que ha visto el mundo. Su legado demuestra que, en el deporte, muchas veces lo diferente es precisamente lo que marca la diferencia.

Te puede interesar: