¡Está de vuelta! Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos de Al Nassr con cambio de look

El delantero portugués reportó con el equipo árabe tras la Copa del Mundo y sus vacaciones, con el inicio de la temporada saudí a la vuelta de la esquina

Cristiano Ronaldo vuelve con Al Nassr. | @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo está de regreso con Al Nassr. El delantero portugués se incorporó a los entrenamientos del club de Riad después de su participación con Portugal en el Mundial 2026 y un periodo de vacaciones. El capitán vuelve al trabajo a pocos días del comienzo de una temporada en la que mantendrá uno de los objetivos que ha marcado la etapa final de su carrera: alcanzar los 1,000 goles oficiales como futbolista profesional (lleva 976).

El portugués tuvo un verano con actividad dentro y fuera de las canchas. Primero disputó la Copa del Mundo con su selección y después recibió días de descanso antes de regresar a Arabia Saudita. Durante ese periodo también contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Después de esa pausa, Ronaldo volvió a Riad para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico de Al Nassr.

“¡Mira quién acaba de llegar a Nassr!”, escribió el club, en su cuenta oficial de X, junto a la foto de CR7, arribando al centro de entrenamiento, luciendo un nuevo look, cabello corto y pintado.

Look who just arrived at Nassr 🤩💛 pic.twitter.com/ToSL2uOmB3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 13, 2026

Su incorporación se produce con poco margen antes del primer compromiso oficial. Al Nassr abrirá la Saudi Pro League este sábado 15 de agosto frente a Al-Fateh, dentro de la jornada inaugural. El encuentro se llevará a cabo en Riad y supondrá la primera oportunidad del equipo para comenzar a sumar puntos en una campaña que vuelve a colocar a Cristiano como una de sus referencias ofensivas.

Por ahora, el regreso del delantero a las sesiones de trabajo no asegura que aparezca desde el inicio ante Al-Fateh. Ronaldo no realizó el mismo proceso de preparación que otros integrantes del plantel por su participación con Portugal en el Mundial y sus vacaciones posteriores. La decisión sobre sus minutos dependerá de la evaluación del cuerpo técnico antes de que se defina la alineación para el primer partido de liga.

El calendario tampoco ofrecerá mucho tiempo de recuperación después del estreno. Tres días después del encuentro frente a Al-Fateh, Al Nassr se medirá con Al-Diriyah en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas. Ese compromiso también se disputará en Riad, por lo que el club afrontará dos partidos oficiales en un periodo corto al comienzo de la campaña.

El regreso de Ronaldo también reactiva la cuenta que acompaña cada una de sus apariciones. El atacante mantiene abierta la posibilidad de convertirse en el primer futbolista que alcanza los 1,000 goles oficiales en su trayectoria profesional. Después de más de dos décadas entre clubes y selección, el portugués se encuentra en la etapa en la que cada anotación reduce la distancia respecto a una cifra que él mismo ha mencionado entre sus metas.

Sus goles se distribuyen entre Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la selección de Portugal. Su etapa en Arabia Saudita le ha permitido continuar con su producción ofensiva después de salir del fútbol europeo, además de aumentar un registro que ya lo coloca por encima de cualquier otro futbolista en la estadística de anotaciones oficiales reconocidas en partidos profesionales.

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