Javier Aguirre está cada vez más cerca de llegar al Valencia

La Federación Mexicana de Fútbol habría adelantado el movimiento con el anuncio de la salida de Pol Lorente de la Selección Nacional de México

La llegada de Javier Aguirre al Valencia toma fuerza | Imago7

Javier Aguirre aparece cada vez más cerca de regresar a LaLiga. El Valencia tiene al entrenador mexicano como su principal candidato para ocupar el banquillo y las conversaciones entre ambas partes parecen estar avanzadas, aunque todavía quedarían aspectos por resolver antes de cerrar el acuerdo. Sin embargo, el anuncio de la salida de Pol Lorente de la Selección Nacional de México podría adelantar lo que todo parece ser un hecho.

El Valencia pretende ofrecerle un contrato únicamente hasta el 30 de junio de 2027, pese a que Aguirre había contemplado inicialmente un vínculo por dos temporadas. El club estaría dispuesto a incluir una renovación automática en caso de que el equipo termine entre los primeros cinco lugares y consiga una plaza de Champions League.

Una señal que refuerza la posibilidad de la llegada de Aguirre apareció este sábado. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la salida de Pol Lorente del cuerpo técnico de la Selección Mexicana encabezada por Rafael Márquez. El movimiento coincide con las negociaciones entre el entrenador mexicano y el conjunto naranjero. El preparador físico ha acompañado al Vasco durante buena parte de su carrera reciente y es uno de los nombres que podría formar parte de su cuerpo técnico en España.

La salida de Pol Lorente alimenta las versiones sobre Javier Aguirre

Lorente cerró un ciclo de dos años con la Selección Mexicana. La FMF agradeció su trabajo y anunció que la estructura de Selecciones Nacionales se hará cargo de la preparación física durante los próximos compromisos del Tricolor, mientras Rafael Márquez y la dirección deportiva buscan a su sustituto.

Comunicado de la Selección Nacional de México 📰. pic.twitter.com/tuxcE5ORGb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 20, 2026

El movimiento cobra relevancia porque Lorente ha trabajado con Aguirre en distintos proyectos. Ambos coincidieron en la selección de Egipto, Leganés, Monterrey, Mallorca y la Selección Mexicana, por lo que una incorporación al Valencia representaría su sexto proyecto juntos, ahora en Mestalla.

La salida de Lorente no confirma por sí sola la contratación del ‘Vasco’, pero su desvinculación del Tri despeja el camino para que pueda incorporarse de inmediato a otro cuerpo técnico. La propia Federación no informó cuál será su nuevo destino, aunque su adiós se produce mientras Valencia y Aguirre negocian los términos del contrato.

Por ahora, el acuerdo entre el entrenador mexicano y el club español todavía no tiene carácter oficial. Las partes deben resolver cuestiones económicas y fiscales antes de la firma, mientras el cuadro español mantiene su postura de no comprometerse más allá del cierre de la actual temporada. Incluso el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado fichajes, publicó en redes sociales que ya habría un acuerdo entre los involucrados.

Valencia ofrece a Aguirre un contrato hasta final de temporada

AS señala que Aguirre, de 67 años, mantiene disposición para aceptar el proyecto. El regreso a España representa uno de los factores que atraen al técnico, quien ya dirigió en LaLiga a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. También existiría conformidad con buena parte de la plantilla, aunque solicitaría ajustes en la defensa durante el mercado de invierno.

El siguiente paso de la negociación está previsto para los próximos días. Valencia y los representantes de Aguirre retomarán las conversaciones para definir la duración exacta, las condiciones económicas y las variables del contrato, incluida la opción de prolongar la relación si el equipo obtiene un lugar en competiciones europeas.

Mientras se resuelve el futuro del mexicano, Óscar Sánchez permanece como entrenador interino del Valencia. El club todavía no ha anunciado a Javier Aguirre ni a Pol Lorente, por lo que la operación parece continuar en fase de negociación; sin embargo, la salida del preparador físico de la Selección Mexicana añade una pieza más a un escenario que acerca al ‘Vasco’ al banquillo de Mestalla.

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