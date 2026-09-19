Joshua Van vs Alexandre Pantoja, en vivo UFC 331 hoy 19 de septiembre: resultados de las peleas en directo 

Joshua Van y Alexandre Pantoja: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

Tomando como referencia el momento de ambos peleadores, sus antecedentes y las cuotas disponibles antes de UFC 331, Joshua Van aparece con una ligera ventaja en una proyección basada en datos. El campeón llega con continuidad competitiva y una defensa titular posterior a su triunfo sobre Pantoja, mientras que el brasileño disputa su primera pelea desde la lesión sufrida en diciembre. Las cuotas oficiales de UFC colocan a Van alrededor de -130 y a Pantoja en +110, una diferencia reducida que refleja un combate sin margen amplio entre ambos.

Van cuenta con volumen de golpeo y actividad reciente, mientras que Pantoja aporta experiencia en peleas de campeonato y trabajo de grappling. La proyección se inclina por Van, pero por margen corto y sin considerar el resultado como una certeza.