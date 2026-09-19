Joshua Van vs Alexandre Pantoja, en vivo UFC 331 hoy 19 de septiembre: resultados de las peleas en directo
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Joshua Van y Alexandre Pantoja: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
Tomando como referencia el momento de ambos peleadores, sus antecedentes y las cuotas disponibles antes de UFC 331, Joshua Van aparece con una ligera ventaja en una proyección basada en datos. El campeón llega con continuidad competitiva y una defensa titular posterior a su triunfo sobre Pantoja, mientras que el brasileño disputa su primera pelea desde la lesión sufrida en diciembre. Las cuotas oficiales de UFC colocan a Van alrededor de -130 y a Pantoja en +110, una diferencia reducida que refleja un combate sin margen amplio entre ambos.
Van cuenta con volumen de golpeo y actividad reciente, mientras que Pantoja aporta experiencia en peleas de campeonato y trabajo de grappling. La proyección se inclina por Van, pero por margen corto y sin considerar el resultado como una certeza.
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 331? Orden de salida, pesos y títulos
El combate principal será Joshua Van vs Alexandre Pantoja, programado a cinco rounds y con el campeonato de peso mosca de UFC en disputa. Ambos registraron 125 libras durante el pesaje. La pelea coestelar será también a cinco asaltos, aunque sin campeonato: Arman Tsarukyan enfrentará a Mauricio Ruffy en peso ligero; el armenio registró 156 libras y el brasileño, 155.
Antes de ellos aparecerán Patricio Pitbull y Doo Ho Choi en peso pluma, Gable Steveson y Sean Sharaf en peso pesado, además de Alonzo Menifield e Iwo Baraniewski en semicompleto. Salvo el combate Tsarukyan-Ruffy y la pelea por el cinturón, las demás contiendas están programadas a tres rounds.
¿Quién transmite en vivo UFC 331 y dónde mirar por TV y online?
UFC 331 podrá seguirse en streaming mediante Paramount+, plataforma que tendrá la función desde las primeras preliminares hasta el combate principal. La propia plataforma también ofrece señal en español. Paramount+ señala que la función no tendrá transmisión simultánea por CBS, por lo que el acceso será mediante su servicio digital.
Para quienes quieran seguir únicamente el desarrollo del evento, Claro Sports tendrá el MINUTO A MINUTO, con resultados y seguimiento de los combates a lo largo de la jornada.
¿A qué hora inicia la función de UFC 331?
En tiempo del centro de México, las primeras preliminares están previstas para comenzar aproximadamente a las 15:30 horas, mientras que las preliminares arrancarán a las 17:00 horas y la cartelera principal a las 19:00 horas. El horario coincide con la programación oficial de UFC, que fija el inicio de la estelar a las 18:00 horas del Pacífico y 21:00 horas del Este.
La pelea entre Van y Pantoja no tiene una hora exacta, ya que dependerá de la duración de los combates anteriores. Las estimaciones la colocan alrededor de las 21:30 horas del centro de México, aunque el horario puede adelantarse o retrasarse.
UFC 331: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
La cartelera quedó integrada por 12 peleas después de la salida de Brian Ortega por lesión. Su combate frente a Renato Moicano fue cancelado y Moicano fue reubicado en otra función, mientras que Gable Steveson vs Sean Sharaf pasó a formar parte del programa principal.
Cartelera estelar
Joshua Van vs Alexandre Pantoja | Campeonato de peso mosca
Arman Tsarukyan vs Mauricio Ruffy | Peso ligero
Patricio Pitbull vs Doo Ho Choi | Peso pluma
Gable Steveson vs Sean Sharaf | Peso pesado
Alonzo Menifield vs Iwo Baraniewski | Peso semicompleto
Cartelera preliminar
Marlon Vera vs Charles Jourdain | Peso gallo
Tai Tuivasa vs Robelis Despaigne | Peso pesado
Michael Aswell Jr. vs Joosang Yoo | Peso pluma
Primeras preliminares
Ryan Gandra vs Ozzy Diaz | Peso medio
Edmen Shahbazyan vs Brunno Ferreira | Peso medio
Casey O’Neill vs Eduarda Moura | Peso mosca femenino
Giga Chikadze vs Joanderson Brito | Peso pluma
¡Bienvenidos a la fiesta de UFC, en Los Ángeles!
Buenas tardes damas y caballeros. UFC 331 toma el Crypto.com Arena de Los Ángeles este sábado 19 de septiembre con una función encabezada por la revancha entre Joshua Van y Alexandre Pantoja por el campeonato de peso mosca. El combate vuelve a reunir a los protagonistas de UFC 323, donde Van conquistó el cinturón después de que una lesión en el brazo del brasileño terminara la pelea en menos de medio minuto.
Desde aquel enfrentamiento, Van defendió el campeonato ante Tatsuro Taira y llega a Los Ángeles como monarca de las 125 libras. Pantoja, en cambio, regresa después de completar su recuperación y buscará recuperar el título que sostuvo hasta diciembre de 2025. Ambos marcaron 125 libras en el pesaje oficial, por lo que el combate quedó confirmado.
La función también presenta un duelo de cinco asaltos entre Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy en peso ligero. El combate puede tener impacto en la carrera por una futura oportunidad titular, mientras que Patricio Pitbull, Doo Ho Choi, Gable Steveson, Sean Sharaf, Alonzo Menifield e Iwo Baraniewski completan la cartelera principal.
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