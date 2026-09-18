Atlético de Madrid vs Real Madrid: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 7 de LaLiga 2026

El derbi madrileño será fundamental para el conjunto de José Mourinho, que busca no volver a perder puntos para seguir cerca del Barcelona

Atlético de Madrid vs Real Madrid, ¿cuándo y dónde ver el derbi? | Claro Sports

Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán el derbi madrileño este domingo 20 de septiembre a las 8:15 horas, tiempo del centro de México, en el Riyadh Air Metropolitano, en el duelo correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2026-27. El encuentro podrá verse en México a través de Sky Sports. Kylian Mbappé y Vinícius Jr. aparecen entre los jugadores a seguir por el conjunto blanco, mientras que Julián Álvarez, Jonathan David y Álex Baena forman parte de las opciones del Atlético. La rivalidad de la capital española llega además con puntos importantes en disputa: el Real Madrid ocupa el segundo lugar con 15 unidades y el Atlético es cuarto con 13, por detrás del Barcelona, líder con 18.

El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid es uno de los enfrentamientos con mayor tradición del futbol español y se disputa desde principios del siglo XX. La rivalidad creció con el paso de los años por la competencia deportiva y por la identidad de dos clubes que comparten ciudad, pero representan historias y culturas distintas. Aunque el Real Madrid domina el balance histórico de enfrentamientos, el Atlético ha construido capítulos relevantes, especialmente en etapas recientes bajo la dirección de Diego Simeone, cuando logró reducir diferencias y competir de forma constante ante su vecino. El duelo ha tenido escenarios como el Santiago Bernabéu, el Vicente Calderón y actualmente el Riyadh Air Metropolitano, además de extenderse a competencias como la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Champions League.

El Atlético de Madrid llega al derbi después de dos victorias consecutivas en LaLiga. Primero derrotó 3-0 a la Real Sociedad como visitante y posteriormente goleó 4-0 a Osasuna en el Metropolitano, con anotaciones de Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena. El equipo de Diego Simeone registra cuatro victorias, un empate y una derrota después de seis jornadas, para colocarse cuarto con 13 puntos, 14 goles a favor y seis en contra.

El Real Madrid también llegará después de sumar tres puntos, aunque tuvo que resolver su último compromiso en los minutos finales. Los blancos derrotaron 3-2 al Elche en el Martínez Valero con goles derivados de un autogol de Matías Dituro, una anotación de Kylian Mbappé y el tanto de Carlos Espí en tiempo agregado. El conjunto dirigido por José Mourinho es segundo de LaLiga con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota, con 17 tantos anotados y seis recibidos.

Modo derbi 🔛❤️🤍 pic.twitter.com/80kNH6VVjb — Atlético de Madrid (@Atleti) September 18, 2026

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid el partido de la jornada 7 de LaLiga 2026?

El encuentro del Atlético de Madrid vs Real Madrid se disputará el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 08:15 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Riyadh Air Metropolitano y para territorio mexicano la transmisión está programada a través de Sky Sports, mientras que online podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Real Madrid

A falta de que ambos entrenadores confirmen sus equipos, las alineaciones utilizadas en sus partidos más recientes de LaLiga sirven como referencia para el derbi. Simeone podría contar con Julián Álvarez se ha recuperado de una sobrecarga muscular y está disponible para el derbi, aunque su presencia como titular todavía no está asegurada.

Atlético de Madrid: Oblak; Grimaldo, Marcos Llorente, Cristian Romero, Le Normand; Kang-in Lee, Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena; Jonathan David y Lookman.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho podría salir con el once ante el Elche, donde consiguió la quinta victoria madridista del campeonato antes de visitar el Metropolitano.

Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Vinícius Jr., Yan Diomandé; Mbappé.

Antecedentes y últimos resultados del Atlético de Madrid vs Real Madrid en LaLiga

Los antecedentes recientes muestran equilibrio. Los últimos cinco derbis de LaLiga registran una victoria para cada equipo y tres empates. El enfrentamiento más reciente terminó 3-2 para el Real Madrid en marzo de 2026, mientras que el Atlético se había impuesto 5-2 en el Metropolitano durante la primera vuelta de aquella campaña. LaLiga contabilizaba 174 enfrentamientos entre ambos dentro del campeonato después del derbi de marzo de 2026.

22 de marzo de 2026: Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

27 de septiembre de 2025: Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

8 de febrero de 2025: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

29 de septiembre de 2024: Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

4 de febrero de 2024: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Atlético de Madrid vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, el Real Madrid aparece como favorito para llevarse el derbi, con una cuota de -105, mientras que la victoria del Atlético de Madrid se encuentra en +245 y el empate paga +280. En términos prácticos, un momio de -105 implica apostar 105 unidades para obtener 100 de ganancia; con +245, una apuesta de 100 dejaría 245 de utilidad, y el empate a +280 entregaría 280 de ganancia por cada 100 apostados.

Atlético de Madrid: +245

Empate: +280

Real Madrid: -105

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