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Deportivo Pasto vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Publicado por Redacción Claro Sports

El Deportivo Pasto recibe a Once Caldas a las 8:15 p.m. por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II. Siga el partido en directo.

Pasto vs Once Caldas
Pasto vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pasto vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 19 de septiembre de 2026?

El partido entre el elenco pastuso y el de Manizales, el último de la jornada sabatina de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II, comenzará a partir de las 8:15 p.m. en el Departamental Libertad. La transmisión está a cargo de Win Sports + y también por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Deportivo Pasto vs Once Caldas: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Hervin Goyes, Harrinson Mancilla, Franco Leys, Matías Pisano; Jóider Micolta y Jonathan Perlaza.

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Colorado, Jader Quiñones, Andrés Roa; Michael Barrios, Dayro Moreno y Mateo Zuleta.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Aunque la localía y la altura juegan a favor del equipo nariñense, el Once Caldas llega con mayor pegada ofensiva respaldada por la jerarquía de Dayro Moreno. Ante la tendencia de un choque físicamente exigente y de trámite disputado en el medio campo, el pronóstico apunta a un marcador apretado de menos de 2.5 goles, perfilando una victoria visitante o un empate.

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