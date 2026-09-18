Néstor Araujo respalda el proceso de Rafa Márquez: “Tengo mucha fe de que se dé el salto”

El central destacó el crecimiento de México en el Mundial 2026 y pidió a más futbolistas mexicanos asumir sacrificios para buscar oportunidades en Europa.

El zaguero terminó ilusionado con el Mundial 2026 | Imago7

Néstor Araujo comenzó una nueva etapa en Portugal con el GD Chaves y, desde la experiencia que acumuló tanto en la Liga MX como en España, puso sobre la mesa uno de los temas que acompañan al futbol mexicano: la necesidad de que más jugadores salgan al extranjero para elevar su nivel competitivo. En entrevista con Peloteando el defensa también analizó lo mostrado por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y habló sobre lo que espera del proceso encabezado por Rafael Márquez.

El exjugador del América conoce el camino fuera de México después de haber militado cuatro temporadas con el Celta de Vigo y ahora regresar al futbol europeo a los 35 años. El pasado 15 de septiembre, el GD Chaves confirmó su contratación y destacó sus 67 partidos con la Selección Mexicana, además de su experiencia en el futbol mexicano y español. Para Araujo, competir fuera del país implica tomar decisiones que van más allá de lo deportivo.

Néstor Araujo y el sacrificio que implica salir de la Liga MX

Uno de los obstáculos que identifica el central está relacionado con las condiciones económicas que ofrece el futbol mexicano. Araujo considera que un jugador puede verse obligado a renunciar a parte de sus ingresos si su objetivo es buscar una oportunidad en Europa, una decisión que, desde su perspectiva, depende de las prioridades de cada futbolista y del momento que atraviese en su carrera.

“Al final creo que es un tema en el que cada jugador es un mundo. Yo creo que el jugador mexicano tiene que sacrificar un poco, a lo mejor en ese sentido, sobre todo el salario, porque en México se paga muy bien. Ya está de más decir todo lo que siempre se dice: que se paga muy bien en México. Pero para trascender como futbolista, la verdad es que sí tienes que salir, tienes que intentar sacrificar algunas cosas y competir en las ligas más grandes”, explicó Araujo durante la conversación.

¿Qué vio Araujo de México durante el Mundial 2026?

La conversación también se trasladó a la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. México terminó la fase de grupos con nueve puntos después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, la mejor primera fase de su historia en un Mundial de acuerdo con FIFA. Después superó 2-0 a Ecuador en dieciseisavos de final y su recorrido terminó en octavos tras caer 3-2 contra Inglaterra el 5 de julio en la Ciudad de México.

Para Araujo, lo ocurrido durante el torneo mostró una reducción en la distancia competitiva frente a selecciones de otras confederaciones. “La verdad, muy ilusionado porque las distancias ya están muy cortas. Yo creo que vi a un equipo que compitió muy bien contra todos a nivel mundial. Creo que futbolísticamente estamos ahí peleándola y creo que con el proceso de ahora de Rafa, Andrés y toda la gente que ha estado ya mucho tiempo en selección y a nivel mundial, saben del tema. Yo creo que el proceso sigue para dar ese salto”, afirmó.

Araujo confía en que México pueda dar otro paso con Rafa Márquez

El defensa considera que el siguiente objetivo en este proceso de Rafa Márquez pasa por lograr que México sea visto como un rival capaz de competir ante selecciones que históricamente han tenido mayor presencia en las rondas finales de una Copa del Mundo. Araujo no colocó al Tri entre los candidatos a ganar el torneo, pero sí señaló que espera que pueda reducir todavía más la diferencia frente a esas potencias.

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“Yo tengo mucha fe de que ya se dé el salto. No ser los favoritos para ganar un Mundial, pero siempre es importante que a nivel mundial digan: ‘Mira, es México-Inglaterra, va a estar parejo’. Eso ya para mí es un halago porque la verdad es que eso es lo que vi en este Mundial y ojalá que el próximo, con Rafa, cumplan el proceso y le den la oportunidad, porque ya sabes que en México no se sabe del tema de los procesos, para que pueda dar ese salto de calidad”, agregó.

Araujo cerró su reflexión señalando que la continuidad del cuerpo técnico y el desarrollo del futbolista mexicano serán factores que pueden influir en el siguiente ciclo mundialista. “Yo confío mucho en la calidad que hay en el cuerpo técnico y también en los dueños. La verdad es que dentro de todo el sistema de la Federación Mexicana de Futbol, en todos los sentidos está todo muy bien. Esperemos que, por el bien del futbol mexicano, ya demos ese paso, pasar esos partidos del quinto partido, que ahora fue diferente. ¿Por qué no estar en unos cuartos, en una semifinal? Eso ya marcaría algo trascendental”. La FMF tiene actualmente programados cuatro partidos de preparación de la selección mayor entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

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