¡Hasta las lágrimas! Santiago Sandoval celebra su primera convocatoria con la Selección Mexicana

El futbolista de Chivas recibió su primera convocatoria, luego de aparecer entre los elegidos por Rafa Márquez para comenzar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030

La emotiva celebración de Sandoval con su familia | Imago7/Captura IG: @cam_sandog

Santiago Sandoval dio un nuevo paso en su carrera. El futbolista de Chivas recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana, luego de aparecer entre los elegidos por Rafael Márquez para comenzar el nuevo proceso del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de 2030. La noticia provocó una reacción que quedó registrada por su propia familia: el jugador de 19 años no pudo contener las lágrimas al conocer el llamado.

La primera lista presentada por Márquez incluye a Sandoval dentro de un grupo de futbolistas del Guadalajara que tendrá presencia durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre. El atacante se incorporará a la concentración después de disputar la jornada 9 del Apertura 2026 con Chivas en el duelo ante el América, al igual que Diego Campillo, Luis Romo y Hugo Camberos.

Santiago Sandoval celebra entre lágrimas su convocatoria

El momento se conoció a través de un video compartido en redes sociales por Camila Sandoval, hermana del futbolista. En las imágenes se observa al jugador emocionado y secándose las lágrimas mientras permanece acompañado por sus familiares, quienes se reunieron para celebrar que por primera vez formará parte de una concentración de la Selección Mexicana Mayor.

La familia preparó además una decoración relacionada con el Tricolor. La habitación fue adornada con globos en los colores de México, imágenes alusivas a la Selección y detalles personalizados con la fotografía de Sandoval, además de mensajes para felicitarlo por su convocatoria. La celebración también contó con música y la presencia de familiares y personas cercanas al jugador.

Camila acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hermano en el que destacó el trabajo realizado para alcanzar este momento: “Más que merecido hermano, has trabajado para llegar hasta acá. Qué orgullosa estoy de ti, disfrútalo muchísimo, te amo”, escribió en Instagram después de conocerse la convocatoria.

El presente de Sandoval con Chivas lo lleva al Tri Mayor

El llamado llega en medio de la participación que Sandoval ha ganado con el Guadalajara durante 2026. En el Apertura, el atacante registra tres goles en cinco encuentros y alrededor de 305 minutos, con cuatro apariciones como titular. Sus actuaciones con el primer equipo se suman al recorrido que ya había tenido con las categorías juveniles de México.

Sandoval también forma parte de una convocatoria con presencia rojiblanca. Además del juvenil, Márquez consideró a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo y Hugo Camberos, mientras Yohan Orozco participará en los trabajos como uno de los elementos juveniles invitados. El club informó que Rangel y Alvarado se concentrarán desde el 21 de septiembre y el resto de los jugadores de Chivas se sumará posteriormente.

De esta forma, Santiago Sandoval pasará de los procesos juveniles a trabajar por primera vez con la Selección Mexicana, dentro de la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador nacional. Para el canterano rojiblanco, el llamado llega a los 19 años y mientras busca mantener su participación con Chivas, ahora con la posibilidad de sumar sus primeros minutos con el representativo absoluto.

Te puede interesar: