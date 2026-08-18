Milan habría rechazado la primera oferta del Porto por Santiago Gimenez

El club italiano consideraría insuficiente la propuesta por el delantero mexicano; las conversaciones continuarían por una cesión con opción de compra

Los Dragones pretenden al delantero mexicano | Imago7

El futuro de Santiago Gimenez sigue abierto en el mercado de fichajes. El Porto habría presentado una primera oferta formal al Milan por el delantero mexicano, pero la propuesta habría sido rechazada por el conjunto rossonero, que consideraría que las condiciones se encuentran lejos de sus pretensiones.

De acuerdo con información de Gianluca Di Marzio, el planteamiento del club portugués no habría convencido a la directiva italiana, al grado de que el Milan ni siquiera habría considerado la operación,

Ante el supuesto rechazo, Porto tendrá que modificar las condiciones y mejorar su propuesta si pretende avanzar por el atacante, quien mantiene contrato con el conjunto rossoneri hasta el verano de 2029.

Porto tendría que mejorar las condiciones por Gimenez

Las negociaciones continuarían enfocadas en una cesión con opción de compra, fórmula que permitiría al Porto incorporar a Gimenez inicialmente a préstamo y evaluar posteriormente una transferencia definitiva.

El conjunto portugués ya habría avanzado su negociación con el futbolista. Según información de Matteo Moretto, Gimenez tendría un acuerdo verbal en términos personales con los Dragones, mientras el entrenador Francesco Farioli también habría tenido contacto directo con el mexicano para explicarle el proyecto deportivo.

El siguiente obstáculo se encuentra ahora entre las instituciones. Milan buscaría condiciones distintas a las planteadas en la primera propuesta, por lo que Porto deberá decidir hasta dónde está dispuesto a modificar la operación para intentar convencer al cuadro italiano.

Santiago Gimenez busca recuperar protagonismo

La posibilidad de una salida aparece después de una etapa complicada para el atacante en Italia. Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 procedente del Feyenoord, después de registrar 65 goles en 105 encuentros con el conjunto neerlandés, pero las lesiones limitaron su continuidad durante los meses posteriores.

MÁS INFORMACIÓN: Salida de Rodrigo Mora abre la puerta del Porto a Santiago Gimenez

El mexicano fue sometido a una operación de tobillo la temporada pasada, en la que consiguió anotar solo un gol, y posteriormente sufrió un nuevo esguince en la misma articulación durante el Mundial 2026.

Porto se mantiene, por ahora, como el club que más ha avanzado por Santiago Gimenez, aunque el rechazo de esta primera propuesta obliga a replantear la negociación. Las conversaciones continuarán y la posibilidad de una nueva oferta determinará si el delantero mexicano deja la Serie A para continuar su carrera en Portugal.

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