Salida de Rodrigo Mora abre la puerta del Porto a Santiago Gimenez

Francesco Farioli, técnico de los ‘Dragones’ ya habría contactado al atacante, quien también interesa a Lazio y Real Betis. Su continuidad en Italia se encuentra en duda por la competencia interna

El mexicano podría seguir su carrea en Portugal | Imago7

El futuro de Santiago Gimenez podría volver a tomar rumbo hacia Portugal. El Porto se afianza entre las opciones para el delantero mexicano ante la posibilidad de abandonar al Milan, escenario que cobra fuerza después del acuerdo alcanzado para que Rodrigo Mora continúe su carrera en la AS Roma.

El movimiento de Mora abre espacio dentro de la plantilla portuguesa. De acuerdo con la información proporcionada por Fabrizio Romano, la Roma llegó a un acuerdo verbal con los ‘Dragones’ por el futbolista de 19 años a cambio de 25 millones de euros fijos, además de condiciones relacionadas con una recompra y la adquisición del porcentaje restante de su carta. Los documentos ya habrían sido firmados por el presidente del Porto, André Villas-Boas.

En medio de este movimiento aparece el nombre de Gimenez. El periodista Matteo Moretto señala que Porto mantiene conversaciones con el Milan para conocer las condiciones de una operación por el mexicano, quien tiene contrato con el conjunto italiano hasta el verano de 2029, pero podría cambiar de club durante este mercado.

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Uno de los factores que acerca al atacante a Portugal es Francesco Farioli. El entrenador del Porto habría contactado directamente con Gimenez para conocer su postura ante un posible traspaso. El técnico busca incorporar un delantero para su proyecto de la temporada 2026-27 y el mexicano figura entre las alternativas analizadas por la institución.

La directiva del Porto también tiene en carpeta a Troy Parrott, atacante irlandés del AZ Alkmaar. Sin embargo, Gimenez tendría terreno ganado dentro de las conversaciones. Su paso por Países Bajos respalda su candidatura después de registrar 65 goles en 105 encuentros con el Feyenoord, producción que llevó al Milan a pagar 30.2 millones de euros por su transferencia en 2025.

Su etapa en Italia tomó otro rumbo. Las lesiones redujeron su participación y una operación de tobillo interrumpió su continuidad. Durante el Mundial 2026 volvió a sufrir un esguince en la misma articulación y permanece en Milanello para realizar su recuperación mientras el resto del plantel cumple con su calendario de pretemporada.

El panorama deportivo también podría empujarlo hacia una salida. Con Rúben Amorim al frente del Milan, Gonçalo Ramos aparece como una de las principales opciones para ocupar el ataque, mientras Francesco Camarda también pelea por minutos. A esto se suma el interés de Lazio y Real Betis, aunque las fórmulas planteadas por estos clubes pasarían por una cesión.

La salida de Rodrigo Mora puede convertirse así en una pieza que facilite la operación del Porto por Santiago Gimenez. Por ahora no existe un acuerdo anunciado entre los Dragones y el Milan, pero las conversaciones y el contacto de Farioli colocan al mexicano como una posibilidad para reforzar el ataque portugués. Los próximos días serán determinantes para conocer si Gimenez deja Italia y toma rumbo hacia la península.

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