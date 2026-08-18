Edson Álvarez, cerca de la Real Sociedad; estaría dispuesto a reducir su salario

El mexicano habría pedido al West Ham facilitar su salida y ve con buenos ojos volver a LaLiga para disputar la Europa League

El mexicano podría llegar al País Vasco para la 26/27 | Imago 7

Edson Álvarez podría estar cerca de dejar el West Ham. La Real Sociedad habría avanzado en las conversaciones para incorporar al mediocampista mexicano, quien buscaría una salida definitiva del conjunto inglés después de una complicada temporada cedido en el Fenerbahce.

De acuerdo con Matteo Moretto, existirían conversaciones entre el conjunto txuri-urdin y el futbolista, quien estaría dispuesto a reducir sus pretensiones salariales para facilitar la operación. El seleccionado mexicano también habría solicitado a los Hammers que le permita abandonar el club.

Edson Álvarez busca dejar atrás una temporada complicada

Álvarez llegó al West Ham en 2023 después de un exitoso paso por el Ajax, donde disputó 147 partidos, conquistó dos títulos de liga y una copa. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo en Inglaterra y dos años después de su fichaje salió cedido rumbo al Fenerbahce.

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Su etapa en Turquía estuvo marcada por los problemas físicos. En septiembre sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera durante varias semanas, en diciembre presentó molestias en el tobillo y en febrero tuvo que pasar por el quirófano, situación que condicionó toda la segunda mitad de la campaña.

Entre el 3 de febrero y el final de la temporada apenas pudo disputar un minuto. Su escasa disponibilidad, sumada al descontento de un sector de la afición por su salario, llevó al Fenerbahce a no ejercer la opción de compra incluida en su préstamo.

El canterano del América terminó su paso por Turquía con únicamente 18 partidos y regresó a un West Ham que había descendido a la Championship. El mexicano no fue convocado para el primer partido de la temporada con los irons, en el empate 2-2 frente al Burnley.

La Real Sociedad, una nueva oportunidad para Edson Álvarez

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo aparecería ahora como una alternativa para que Álvarez encuentre continuidad y vuelva a competir en una de las principales ligas de Europa. El conjunto txuri-urdin viene de conquistar la Copa del Rey y también disputará la Europa League, un escenario atractivo para el mediocampista de la selección mexicana.

Álvarez puede desempeñarse tanto como mediocentro defensivo como en el centro de la zaga, donde podría aportar experiencia junto a Jon Martín, joya de 20 años surgido de la cantera donostiarra.

En el centro del campo también encontraría competencia y variantes con futbolistas como Jon Gorrotxategi y Luka Sucic, además de nombres como Yangel Herrera y Carlos Soler en posiciones más adelantadas. Su capacidad para actuar en diferentes zonas permitiría a Matarazzo contar con una pieza de perfil defensivo y experiencia internacional.

La Real Sociedad aplazó su partido de la primera jornada frente al Real Madrid, por lo que no debutará en LaLiga hasta este viernes 21 de agosto, cuando visite al Betis en La Cartuja. Mientras el equipo prepara su estreno, la dirección deportiva continúa moviéndose en el mercado y el nombre de Edson Álvarez habría tomado fuerza como una de sus opciones para reforzar la plantilla.

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