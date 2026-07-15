Orbelín Pineda, objetivo principal de Rayados para reforzar el mediocampo en el Apertura 2026

Monterrey trabaja en reforzar su plantilla para el Apertura 2026 con Orbelín Pineda como prioridad y un posible atacante extranjero

Rayados busca repatriar a Orbelín Pineda. Imago 7

Rayados de Monterrey busca reforzar su plantilla de cara al Apertura 2026 y tiene como prioridad la repatriación de Orbelín Pineda, actualmente en el AEK Atenas de Grecia. El mediocampista mexicano es un viejo deseo del club regiomontano y cuenta con la confianza del entrenador Matías Almeyda, con quien coincidió tanto en Chivas como en Atenas. Además, el equipo analiza la incorporación de un atacante, con Alexis Cuello como opción, aunque la afición ha mostrado ciertas reservas sobre su llegada.

Por el momento, Diego Rossi es el único refuerzo confirmado que ya se encuentra listo para debutar en el torneo. Monterrey debutará en el Apertura 2026 el próximo 18 de julio frente a Santos Laguna en el Estadio Monterrey, mientras la directiva continúa trabajando en sumar piezas clave, especialmente en mediocampo y delantera, para fortalecer el plantel y competir por los primeros lugares de la Liga MX. LEE LA NOTA COMPLETA

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