Se cae el fichaje de Erik Lira por el Monaco

El mexicano tenía todo acordado para llegar al Mónaco, pero el club no pudo liberar una plaza de extracomunitario antes del cierre de mercado

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El fichaje de Erik Lira por el Monaco se cayó en las últimas horas del mercado. El futbolista mexicano tenía prácticamente todo encaminado para dar el salto al fútbol europeo, pero una situación ajena tanto al jugador como a Cruz Azul terminó por impedir que la operación pudiera completarse.

Las negociaciones entre los clubes estaban cerradas, incluidos los montos de la transferencia, mientras que Lira ya tenía preparado su viaje y, según reportes, había realizado los reconocimientos médicos en México.

Sin embargo, la llegada del mediocampista dependía de que el Mónaco pudiera liberar una plaza de jugador extracomunitario. Para conseguirlo, el conjunto francés negociaba la salida de Folarin Balogun, movimiento que finalmente no se pudo concretar dentro de los tiempos necesarios.

Con el cierre del mercado francés fijado para las 20:00 horas de Francia, 12:00 del centro de México, el Monaco no logró liberar la plaza a tiempo. Esa situación terminó por bloquear una transferencia que, en todos los demás aspectos, estaba encaminada.

Lira hizo todo lo que estaba en sus manos para concretar su llegada al fútbol europeo. Rechazó propuestas de Emiratos Árabes Unidos con la intención de esperar una oportunidad en el Viejo Continente, después de consolidarse con Cruz Azul y aumentar su proyección con grandes actuaciones con la selección mexicana en el Mundial 2026

La operación necesitó una negociación larga entre La Máquina y los monegascos, y el desenlace representó un golpe importante para el futbolista. Lira se perfilaba para convertirse en el segundo mexicano en jugar con el conjunto del Principado, siguiendo los pasos de su actual entrenador en la selección, Rafa Marquéz.

Ante este escenario, Lira permanecerá con Cruz Azul durante los próximos meses, con la intención de mantener su ritmo futbolístico y esperar una nueva oportunidad en el mercado de enero.

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