Suchitepéquez toma una decisión con Manuel Castañeda tras conseguir su primer triunfo

Su presidente confirmó los próximos pasos para intentar cambiar el rumbo.

Manuel Castañeda se queda en Suchitepéquez | @csdsuchitepequez

Suchitepéquez finalmente pudo sacarse un enorme peso de encima. Los Venados derrotaron 3-2 a Cobán Imperial en una emocionante sexta jornada y consiguieron su primera victoria desde el regreso a la Liga Nacional, un resultado que llevó tranquilidad después de un comienzo de campeonato marcado por los malos resultados y las primeras decisiones importantes de la dirigencia.

El arranque del Apertura 2026 había generado preocupación en Mazatenango y terminó provocando la salida del entrenador mexicano Héctor “Pity” Altamirano. Sin embargo, la respuesta desde que Manuel Castañeda asumió el equipo convenció a la directiva para, al menos por ahora, mantener su confianza en el técnico guatemalteco.

Carlos Villagrán, presidente de Suchitepéquez, reconoció en declaraciones recogidas por Guatefutbol que la victoria frente a Cobán permitió aliviar parte de la presión acumulada. Pero, principalmente, destacó el cambio que observó en el plantel durante los dos encuentros dirigidos por Castañeda.

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Suchitepéquez respalda a Manuel Castañeda

“Hay que reconocer que el profesor le ha cambiado la cara, le vamos a dar el respaldo y poco a poco vamos saliendo de esta posición en la que estamos”, manifestó Villagrán. Sus palabras confirman que la dirigencia no tiene previsto realizar inmediatamente otro cambio en el banquillo y pretende darle continuidad al trabajo del entrenador guatemalteco.

Castañeda asumió después de la destitución de Altamirano y necesitó apenas dos encuentros para conseguir el primer triunfo del equipo. El 3-2 frente a Cobán tuvo además una fuerte carga emocional: Carlos Artola marcó el gol de la victoria sobre el final, desatando el festejo de un equipo que necesitaba urgentemente empezar a sumar de a tres.

La victoria, sin embargo, no significa que hayan terminado los movimientos dentro del plantel. Villagrán adelantó que la dirigencia todavía podría adoptar otras decisiones mientras intenta corregir el rumbo después del complicado comienzo de temporada.

Una de ellas involucraría al portero costarricense Jussef Delgado. De acuerdo con lo explicado por el presidente, Suchitepéquez podría buscar un acuerdo para concretar su separación debido a que su rendimiento no cumplió con las expectativas que existían alrededor de su contratación.

Suchitepéquez consiguió así una victoria que puede representar mucho más que tres puntos. El primer triunfo desde su regreso a la máxima categoría permitió recuperar algo de tranquilidad y, principalmente, fortaleció la posición de Manuel Castañeda en el banquillo. La dirigencia ya decidió respaldarlo; ahora el desafío será comprobar si el cambio mostrado en sus primeros encuentros puede convertirse en una recuperación sostenida.

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