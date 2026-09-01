¡Contra reloj! Erik Lira viajará a Mónaco este martes con el fichaje en juego

La Máquina y el conjunto francés ya acordaron las condiciones de la transferencia, pero un trámite mantiene en pausa el anuncio oficial

Erik Lira viajará a Mónaco mientras corre el reloj del mercado. Imago 7

La novela de Erik Lira y el AS Mónaco vive sus últimas horas. Desde las instalaciones de la cooperativa de Cruz Azul, se informó que la negociación entre ambas instituciones avanzó de manera positiva y que los puntos principales del acuerdo ya fueron definidos.

De acuerdo con información de Jugando Claro, la directiva de La Máquina y los representantes del conjunto del Principado llegaron a un entendimiento en los aspectos económicos y en las condiciones de la transferencia, por lo que el movimiento está encaminado para que el mediocampista mexicano pueda cumplir su sueño de jugar en Europa.

La plaza de extranjero, el último obstáculo para Erik Lira

El principal impedimento para concretar de inmediato el fichaje de Lira es la falta de una plaza para futbolistas extracomunitarios dentro de la plantilla del Mónaco. Debido a esta situación, el jugador todavía no ha podido viajar a Francia para completar los últimos pasos de la operación.

Sin embargo, el panorama apunta a una solución. La posible salida del delantero estadounidense Folarin Balogun del conjunto monegasco permitiría liberar el espacio necesario para que el club pueda registrar oficialmente al mexicano ante la Ligue 1.

El movimiento de Balogun hacia el fútbol de Inglaterra sería la pieza que falta para destrabar definitivamente la llegada de Lira al equipo francés, que necesita liberar una plaza de extranjero antes del cierre del mercado.

Erik Lira viajaría este martes al Principado

El tiempo es un factor importante en la negociación, debido a que el mercado de fichajes de Francia está cerca de cerrar. Por ello, se espera que Erik Lira viaje este mismo martes a territorio europeo para completar los últimos trámites administrativos.

Una vez en Mónaco, el mediocampista mexicano deberá realizar las pruebas médicas y evaluaciones físicas correspondientes antes de firmar el contrato que oficializará su llegada al conjunto del Principado.

Víctor Velázquez confirma salida de Cruz Azul

La salida de Lira es prácticamente un hecho para la directiva de Cruz Azul. El presidente del club, Víctor Velázquez, reconoció que la institución tenía el compromiso de apoyar al futbolista si llegaba una oferta que le permitiera cumplir su objetivo de jugar en Europa.

El mediocampista dejará La Máquina después de consolidarse como uno de los elementos importantes del plantel y con la oportunidad de iniciar una nueva etapa en el fútbol europeo.

Con el acuerdo entre clubes definido y la liberación de la plaza de extranjero como último requisito, Erik Lira está a un paso de convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco. La operación podría quedar cerrada en las próximas horas si se completan los trámites pendientes.

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