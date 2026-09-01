Oficial: Gustavo Puerta se va transferido a Olympiacos de Grecia

El centrocampista colombiano sale de Racing de Santander y hay cuestionamientos por sobre lo conveniente del movimiento.

Gustavo Puerta, jugador de Colombia | Mike Nowak/Getty Images/AFP

Desde hace días, se venía hablando de la posibilidad de que el centrocampista colombiano Gustavo Puerta se marchara de Racing de Santander. Pues se ha confirmado este martes por parte del club español que el jugador emprenderá una nueva aventura. Su nueva casa será Olympiacos de Grecia, cuadro que ha pagado la cláusula de rescisión de su contrato.

El futbolista de 23 años ha sido una de las grandes revelaciones de los últimos años para el balompié colombiano. Aunque su llegada a Europa se dio por el fichaje del Bayer Leverkusen de Alemania y no fue tenido en cuenta de manera notable, se abrió paso para brillar en la segunda división de España. Viene de conseguir un ascenso muy esperado durante años.

“Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiacos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca. El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo”, indica el comunicado.

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Hace unos días, cuando ya se hablaba con fuerza sobre su inminente salida de la institución, el centrocampista fue ovacionado por los aficionados tras una victoria sobre Elche y recibió un pedido masivo para que permaneciera con los colores Verdiblancos. Habiendo dejado una gran imagen, no fue posible sostenerlo en la nómina y ahora hay expectativa de cómo afectará el rendimiento.

Gracias por dejarte la piel siempre por este escudo, hasta el último día que portaste la verdiblanca. ¡Suerte, Gustavo! 🫂💚 pic.twitter.com/O6gV9hJIqT — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Como se ve en la información oficial, Racing de Santander indica que el negocio para concretar el fichaje se dio directamente con Olympiacos a través del pago de la cláusula. Sin embargo, prensa especializada ha indicado que el negocio se cerró por interés del Nottingham Forest de Inglaterra con miras a contar con él en un futuro, pues pertenece al mismo grupo económico que el conjunto griego. Precisamente, el también cafetero Daniel Muñoz acaba de llegar a ese equipo británico.

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Por lo pronto, no se ve como un buen movimiento en el país sudamericano. Puerta ha venido tomando especial trascendencia en la Selección Colombia y fue uno de los jugadores más destacados durante la participación de la Tricolor en el reciente Mundial 2026. Habrá que ver cómo le sienta pasar de una liga de primer nivel como la de España a un país de menor figuración.

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