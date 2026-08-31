Erik Lira está más cerca del Monaco: Balogun ya tendría acuerdo con el Everton

El traspaso del delantero estadounidense podría liberar la plaza de extranjero que necesita el conjunto francés para completar la incorporación del mexicano

Erik Lira está cada vez más cerca del Monaco | Imago7

El futuro de Erik Lira en el Monaco podría comenzar a destrabarse en las últimas horas del mercado de fichajes. El movimiento que mantiene pendiente la llegada del mediocampista de Cruz Azul está relacionado con Folarin Balogun, delantero estadounidense cuya salida permitiría al conjunto del Principado liberar una plaza de jugador extracomunitario para avanzar con el registro del mexicano.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Everton alcanzó un acuerdo con el Monaco para adquirir a Balogun. La propuesta aceptada contempla 45 millones de euros como cantidad fija, cinco millones adicionales en variables y una cláusula correspondiente a una futura venta. Con el entendimiento entre clubes alcanzado, las negociaciones se concentran ahora en los términos personales del contrato del atacante.

La posible salida de Balogun representa un movimiento directamente relacionado con la operación de Lira. Monaco necesita liberar una plaza de extranjero para poder registrar al futbolista mexicano, por lo que concretar el traspaso del estadounidense al Everton permitiría resolver uno de los puntos que todavía mantienen pendiente su incorporación al conjunto de la Ligue 1.

Las conversaciones por el capitán de Cruz Azul comenzaron semanas atrás y atravesaron diferentes etapas. La Máquina rechazó dos propuestas iniciales del Monaco, debido a que las cantidades ofrecidas no cumplían con las condiciones económicas planteadas por el club mexicano, aunque las negociaciones continuaron ante el interés de Lira por disputar su primera temporada en el fútbol europeo.

Posteriormente, el equipo francés incrementó su propuesta y Monaco y Cruz Azul habrían alcanzado un acuerdo por ocho millones de euros más otros tres millones en variables por el 80% de los derechos económicos de Lira. Bajo esas condiciones, el conjunto cementero conservaría el 20% pensando en una posible transferencia futura del mediocampista.

La situación también tuvo consecuencias deportivas para el mexicano durante los últimos compromisos de Cruz Azul. Lira quedó fuera de las convocatorias frente a Atlas y Necaxa mientras se resolvían las negociaciones. Joel Huiqui había reconocido que las conversaciones se encontraban en su etapa final, mientras el jugador permanecía pendiente de la posibilidad de viajar al Principado para completar los siguientes pasos.

El mediocampista también había recibido una alternativa para continuar su carrera con Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, pero decidió esperar una posibilidad en Europa. El interés del Monaco avanzó hasta convertir al club francés en su principal opción, aunque la disponibilidad de una plaza de extranjero se convirtió en uno de los factores necesarios para terminar la operación.

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Ahora, el acuerdo entre Everton y Monaco por Balogun podría abrir el espacio que necesita Erik Lira para completar su llegada a Francia. El traspaso del estadounidense todavía requiere que se cierren sus términos personales con los Toffees, mientras que el mexicano tendría pendientes los procedimientos correspondientes antes de que pueda considerarse oficialmente jugador del Monaco.

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