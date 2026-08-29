¡Últimos detalles! Santiago Gimenez, muy cerca de llegar al Porto

El mexicano está cerca de fichar con los Dragones tras el avance de las negociaciones con Milan. Trabzonspor también mostró interés

Santiago Gimenez llegaría al Porto | Reuters

Santiago Gimenez está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Porto. Después de varias semanas de conversaciones, ofertas rechazadas y diferencias económicas, el conjunto portugués volvió a acelerar las gestiones con el Milan para encontrar la fórmula que permita la salida del delantero mexicano. El atacante ya dio prioridad al proyecto de los Dragones y las próximas horas serán determinantes para resolver una operación que ha marcado la parte final del mercado de fichajes.

La intención de Gimenez siempre fue mantenerse en el fútbol europeo y Porto apareció como su principal alternativa desde que quedó claro que tendría pocas opciones de continuidad en el Milan. El futbolista ya había dado el visto bueno a la posibilidad de mudarse a Portugal, pero el acuerdo entre las instituciones fue el principal obstáculo durante las últimas semanas. La primera propuesta portuguesa, basada en una cesión con una opción de compra de alrededor de 15 millones de euros, fue rechazada por el conjunto italiano.

Porto vuelve a la carga por Santiago Gimenez

Las negociaciones parecieron enfriarse después de aquella primera negativa, pero Porto nunca terminó de retirar a Santiago Gimenez de su lista de objetivos. El conjunto de los Dragones preparó un nuevo movimiento para intentar acercarse a las condiciones solicitadas por el Milan. Incluso Jorge Mendes se involucró en las conversaciones con la intención de reabrir completamente una negociación que había quedado estancada por las diferencias económicas.

El punto de discusión continúa siendo la estructura definitiva del acuerdo. Milan busca mejores condiciones que las incluidas en la primera propuesta del Porto y pretende que una eventual opción de compra pueda transformarse en obligación bajo determinadas condiciones, además de elevar el valor total de la operación. Los reportes desde Italia habían colocado las pretensiones del equipo rossonero cerca de los 20 millones de euros, mientras los portugueses comenzaron negociando desde una cifra inferior.

La voluntad del jugador, en cambio, parece definida. Santiago Gimenez tiene al Porto como prioridad y ya había alcanzado un entendimiento en términos personales con el conjunto portugués. Su padre, Christian Gimenez, reconoció anteriormente que existían conversaciones y calificó la posibilidad de jugar con los Dragones como una oportunidad importante para el delantero. De concretarse finalmente el acuerdo entre los clubes, el siguiente paso será completar los procedimientos correspondientes antes de incorporarse a su nuevo equipo.

Trabzonspor aparece, pero la prioridad de Gimenez es Porto

Mientras Porto y Milan intentaban destrabar la operación, Trabzonspor apareció en las últimas horas como otro equipo interesado en Santiago Gimenez. El conjunto turco inició contactos con el Milan para conocer las condiciones necesarias para hacerse con el delantero, aprovechando que todavía no existía un acuerdo económico definitivo con los Dragones. Su aparición añadió presión a una negociación que entra en sus días decisivos antes del cierre del mercado.

Sin embargo, la prioridad del mexicano continúa siendo el Porto. El atacante considera al club portugués como la opción principal para continuar su carrera y recuperar continuidad después de una etapa en Italia en la que las lesiones y la competencia redujeron su protagonismo. Gimenez llegó al Milan procedente del Feyenoord en febrero de 2025 y registró siete goles en 37 partidos con el cuadro rossonero, después de haber marcado 65 veces en 105 encuentros con el conjunto de Rotterdam.

Además, Gimenez no forma parte de los planes deportivos del Milan para la temporada 2026-27, una situación que ha llevado al club italiano a buscar una salida antes del cierre de la ventana de transferencias. Porto permanece al frente de la carrera y las partes volvieron a acercarse para intentar encontrar una solución. Salvo un nuevo giro en las negociaciones, Portugal se mantiene como el destino más probable para Santiago Gimenez, quien espera cerrar su etapa en Italia para comenzar un nuevo capítulo con los Dragones.

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