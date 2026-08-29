JuventusParma

Juventus vs Parma en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 2

Publicado por Redacción Claro Sports

Los Bianconeri quieren entrar en racha positiva desde el inicio y reciben a un cuadro que cayó en la primera jornada.

Juventus y Parma juegan la segunda jornada.
Juventus y Parma juegan la segunda jornada.

¿A qué hora inicia Juventus vs Parma hoy, 29 de agosto de 2026?

Este partido se jugará en el Allianz Stadium de Turín y el pitazo inicial se programó para las 8:45 p.m. locales. A partir de eso, se puede hacer el cálculo para distintos territorios del continente americano:

  • México: 12:45 p.m.
  • Colombia: 1:45 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 12:45 p.m.
  • Argentina: 3:45 p.m.

Alineaciones de Juventus vs Parma para la jornada 2, al momento

Juventus: Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik; Conceicao, Locatelli, Douglas LuizBoga; David y Kolo Muani.

Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Britschgi, El Bilal Touré y Lontani.

¿Dónde ver Juventus vs Parma en vivo? Canales de TV y streaming online

Hay una cadena que va a transmitir este partido para la mayoría de países en el América. La señal específica debe ser consultada por cada usuario dentro de las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming.

  • México: ESPN y Disney+.
  • Colombia: ESPN y Disney+.
  • Estados Unidos: Paramount+, FuboTV, Telemundo y CBS.
  • Centroamérica: ESPN y Disney+.
  • Argentina: ESPN y Disney+.

Te puede interesar

El Milan sufre una hora, pero termina venciendo al Venezia

Serie A

El Milan sufre una hora, pero termina venciendo al Venezia

Milan inicia la Serie A con triunfo ante Torino en el debut de Ruben Amorim; Santiago Gimenez no fue convocado

Serie A

Milan inicia la Serie A con triunfo ante Torino en el debut de Ruben Amorim; Santiago Gimenez no fue convocado

Juventus arranca la Serie A con triunfo ante Frosinone

Serie A

Juventus arranca la Serie A con triunfo ante Frosinone

En vivoMinuto a minuto