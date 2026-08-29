Juventus vs Parma en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 2
Los Bianconeri quieren entrar en racha positiva desde el inicio y reciben a un cuadro que cayó en la primera jornada.
¿A qué hora inicia Juventus vs Parma hoy, 29 de agosto de 2026?
Este partido se jugará en el Allianz Stadium de Turín y el pitazo inicial se programó para las 8:45 p.m. locales. A partir de eso, se puede hacer el cálculo para distintos territorios del continente americano:
- México: 12:45 p.m.
- Colombia: 1:45 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 12:45 p.m.
- Argentina: 3:45 p.m.
Alineaciones de Juventus vs Parma para la jornada 2, al momento
Juventus: Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik; Conceicao, Locatelli, Douglas LuizBoga; David y Kolo Muani.
Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Britschgi, El Bilal Touré y Lontani.
¿Dónde ver Juventus vs Parma en vivo? Canales de TV y streaming online
Hay una cadena que va a transmitir este partido para la mayoría de países en el América. La señal específica debe ser consultada por cada usuario dentro de las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming.
- México: ESPN y Disney+.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: Paramount+, FuboTV, Telemundo y CBS.
- Centroamérica: ESPN y Disney+.
- Argentina: ESPN y Disney+.