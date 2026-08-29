Juventus vs Parma en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 2

Los Bianconeri quieren entrar en racha positiva desde el inicio y reciben a un cuadro que cayó en la primera jornada.

Juventus y Parma juegan la segunda jornada.

¿A qué hora inicia Juventus vs Parma hoy, 29 de agosto de 2026?

Este partido se jugará en el Allianz Stadium de Turín y el pitazo inicial se programó para las 8:45 p.m. locales. A partir de eso, se puede hacer el cálculo para distintos territorios del continente americano:

México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Colombia: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Argentina: 3:45 p.m.

Alineaciones de Juventus vs Parma para la jornada 2, al momento

Juventus: Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Celik; Conceicao, Locatelli, Douglas LuizBoga; David y Kolo Muani.

Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Britschgi, El Bilal Touré y Lontani.

¿Dónde ver Juventus vs Parma en vivo? Canales de TV y streaming online

Hay una cadena que va a transmitir este partido para la mayoría de países en el América. La señal específica debe ser consultada por cada usuario dentro de las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming.

México: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, FuboTV, Telemundo y CBS.

Paramount+, FuboTV, Telemundo y CBS. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

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