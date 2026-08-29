Jaguares vs América, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Jaguares de Córdoba y América de Cali por la fecha 8 del FPC.

Jaguares vs América, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Jaguares vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 29 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la octava fecha en la apertura de la tanda sabatina, tendrá su pitazo inicial sobre las 4:25 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Andrés Rojas. Win+ Fútbol tendrá la transmisión del juego, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Jaguares vs América de Cali: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jersson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

Franklin Mosquera; Juan Esteban Franco, Jersson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Rafael Bustamante, Wilfrido de la Rosa, Johar Mejía y Andrés Rentería. América: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Cristian Tovar, Ómar Bertel; José Cavadía, Josen Escobar; Jan Lucumí, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Daniel Valencia. DT: David González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga Betplay 2026?

Según el veredicto de ChatGPT, América se perfila como el favorito indiscutido por sus 5 victorias y un empate en sus primeros seis partidos. Del otro lado, Jaguares tan solo suma un triunfo en cinco apariciones. El más reciente juego entre ambos: América 3-0 Jaguares en suelo vallecaucano.

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