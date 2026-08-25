Porto espera a Santiago Gimenez: esto es lo que falta para cerrar su salida del Milan

El cuadro italiano quiere recuperar parte de su fuerte inversión por lo que la situación podría destrabarse en los siguientes días

El futuro de Santiago Gimenez continúa sin definirse, pero una opción comienza a tomar fuerza para el delantero mexicano. De acuerdo con información de nuestro compañero, Daniel Reyes, la negociación con el Porto se mantiene viva debido, en gran parte, a la posibilidad de que el atacante mexicano regrese a jugar la Champions League, además de competir por títulos en la Liga de Portugal.

El conjunto de los Dragones aparece como la alternativa que más ilusión genera para Gimenez, quien busca recuperar protagonismo después de una etapa complicada con el Milan. La posibilidad de jugar nuevamente la máxima competencia europea es uno de los factores que más atraen al futbolista mexicano.

“La opción del Porto, sin ninguna duda, es la que más le llena a Santi Gimenez y también a la gente que lo rodea. Es regresar a la Champions League, además a un equipo que puede ser campeón”, explicó Daniel Reyes en información compartida a través de Claro Sports por W Radio.

El periodista señaló que la situación guarda similitud con lo ocurrido cuando Gimenez llegó al Feyenoord, club con el que consiguió el título de la Eredivisie y disputó la Champions League. Por esa razón, el delantero considera que Porto representa un escenario ideal para relanzar su carrera.

“Se asemeja mucho lo del Feyenoord, que fueron campeones acá, que además jugó Champions y por eso le gusta. Él quiere jugar y sí piensa que el Porto es la mejor opción”, agregó Reyes.

Milan no quiere desprenderse fácilmente de Santiago Gimenez

La situación de Santi se resolvería en los últimos días del mercado. | Imago7.

El principal obstáculo para concretar la llegada de Santiago Gimenez al Porto es la postura del Milan. El conjunto italiano realizó una inversión importante cuando contrató al delantero mexicano y ahora busca recuperar parte de ese gasto antes de permitir su salida.

Según la información de Daniel Reyes, el cuadro rossonero no contempla facilitar una cesión sin condiciones, ya que existen otros equipos interesados que también buscan incorporar al atacante a préstamo sin comprometerse con una compra definitiva.

“El Milan apostó bastante fuerte cuando lo contrató y está tirando mucho la liga. Ellos quieren recibir bastante, no lo quieren prestar así nada más porque hay otros equipos que también lo quieren a préstamo”, explicó.

Esta situación es la que mantiene detenida la negociación. Mientras Gimenez y su entorno ven con buenos ojos la propuesta del Porto, el Milan analiza las alternativas para evitar una operación que no cumpla con sus expectativas económicas.

La decisión podría llegar en los últimos días del mercado

El entorno de Santiago Gimenez considera que la definición del movimiento podría darse hasta la recta final del mercado de fichajes, momento en el que los clubes suelen modificar sus posturas para cerrar operaciones pendientes. Daniel Reyes indicó que la expectativa es que el Milan pueda flexibilizar sus condiciones conforme se acerque el cierre del periodo de transferencias y así abrir la puerta a un acuerdo con el Porto.

“Lo que piensa Santi Gimenez y también la gente a su alrededor es que esto se va a decidir en los últimos días del mercado, que ahí el Milan va a ceder bastante en las pretensiones y es cuando se va a poder llegar a un acuerdo con el Porto”, comentó.

Por ahora, otros equipos permanecen atentos a la situación del delantero mexicano, aunque la opción del Porto es la que más convence al jugador y a su círculo cercano. La resolución dependerá de las condiciones que pueda aceptar el Milan para concretar la salida del atacante.

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