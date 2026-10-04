¡Humillación! Barcelona aplasta al Real Madrid y firma la mayor goleada en la historia del Clásico Femenil

Claudia Pina se despachó con un póker antes de que acabara la primera parte

Pina y el Barcelona Femenil no tuvieron piedad del Real Madrid. | Reuters.

El Barcelona Femenil firmó una página histórica en el Clásico al derrotar 7-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, resultado que se convirtió en la mayor goleada de las azulgranas sobre el conjunto blanco desde la creación de esta categoría madridista en 2020. Claudia Pina encabezó la exhibición con cuatro goles en una tarde en la que el equipo de Pere Romeu resolvió prácticamente todo antes del descanso.

El encuentro apenas necesitó cuatro minutos para inclinarse hacia el lado local. Pina recuperó el balón cerca del área, dejó rivales por el camino y cruzó su disparo ante Merle Frohms para colocar el 1-0. El Real Madrid intentó adelantar líneas y presionar la salida culé, pero el Barcelona encontró espacios con facilidad y comenzó a instalarse de manera constante en campo contrario.

Claudia Pina destroza al Real Madrid en una primera mitad histórica

La resistencia madridista terminó de romperse antes de la media hora. En el minuto 28, Pina aprovechó un despeje dentro del área para firmar su segundo tanto, después de una acción iniciada por Patri Guijarro y Ewa Pajor. Cuatro minutos más tarde apareció otra vez para completar el hat-trick tras una combinación que dejó sin respuesta a la defensa visitante.

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El golpe todavía no había terminado. Apenas después del tercer tanto, Caroline Graham Hansen apareció para colocar el 4-0 en el minuto 33, aprovechando otro error del conjunto blanco tras la reanudación. Para entonces, el Barcelona dominaba el balón, el territorio y las llegadas, mientras el primer remate madridista llegó cuando la diferencia ya era de cuatro goles.

Antes del descanso llegó el quinto. Pajor encontró a Pina dentro del área y la atacante volvió a resolver para completar su póquer de goles en apenas 45 minutos. Con esas cuatro anotaciones, la ‘9’ se convirtió además en la primera futbolista que marca cuatro tantos en un mismo Clásico femenil y elevó su cuenta a nueve goles en la temporada de Liga.

Barcelona no levanta el pie y completa el 7-0

El Real Madrid intentó reorganizarse en la segunda mitad, pero el panorama apenas cambió. En el minuto 55, Patri Guijarro lanzó un pase a la espalda de la defensa, Graham Hansen atacó el espacio y cedió para Ewa Pajor, quien definió el 6-0. La acción resumió buena parte del partido: Barcelona encontró espacios con pocos pases y castigó cada desajuste defensivo de su rival.

Con el encuentro resuelto, Pere Romeu movió el banquillo y dio entrada, entre otras, a Aitana Bonmatí, quien recibió una ovación de los 40 mil 533 aficionados (récord histórico para el primer partido femenil en el Camp Nou). El ritmo disminuyó por momentos, aunque las azulgranas conservaron el control y mantuvieron al Real Madrid lejos de una reacción que pudiera modificar el desarrollo del Clásico.

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Todavía faltaba el último golpe. En el minuto 88, Sydney Schertenleib encontró espacio fuera del área y sacó un disparo que terminó en la escuadra de Frohms para establecer el definitivo 7-0. El tanto confirmó la mayor diferencia registrada entre ambos equipos en un enfrentamiento oficial desde la aparición del Real Madrid Femenino.

¿Qué pasó con el 9-1 del Barcelona al CD Tacón?

Aunque el 7-0 representa la mayor goleada del Barcelona sobre el Real Madrid Femenino desde que el conjunto blanco comenzó a competir oficialmente bajo ese nombre en 2020, existe un antecedente todavía más amplio en el marcador. El 7 de septiembre de 2019, las azulgranas derrotaron 9-1 al CD Tacón en la primera jornada de la temporada 2019-20.

En aquel momento, el Tacón ya había alcanzado un acuerdo para integrarse al Real Madrid, pero todavía competía oficialmente con su propia denominación y escudo. La absorción por parte del club blanco se hizo efectiva hasta el 1 de julio de 2020, fecha a partir de la cual comenzó formalmente la historia del Real Madrid Femenino.

Por esa razón, el 9-1 suele aparecer como antecedente directo de la actual rivalidad, aunque técnicamente ocurrió antes del nacimiento oficial del Real Madrid Femenino. En ese encuentro marcaron Jenni Hermoso, en tres ocasiones; Aitana Bonmatí, con un doblete; Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Caroline Graham Hansen, además de un autogol de Lucía Suárez.

Así, el 7-0 de este 4 de octubre de 2026 queda como la mayor goleada del Barcelona ante el Real Madrid ya constituido oficialmente como sección femenina, mientras que el 9-1 al Tacón permanece como el resultado más amplio dentro de los antecedentes previos a la integración definitiva del club madrileño.