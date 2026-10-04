Linda Caicedo es feliz con el Real Madrid hasta que enfrenta al Barcelona

Pese a ser una de las mejores jugadoras de su equipo, Real Madrid cayó estrepitosamente 7-0 ante FC Barcelona.

Linda Caicedo, subcampeona de la Supercopa de España | REUTERS/Pablo Morano

Se llevó a cabo una nueva edición de El Clásico español en la Liga Femenina Iberdrola. FC Barcelona recibió en su casa, el Sporify Camp Nou, al Real Madrid por la sexta jornada. El equipo comandado por la colombiana Linda Caicedo no dio pie con bola y cayó estrepitosamente por siete goles a cero.

Desde el pitazo inicial la superioridad de las culés fue evidente. Nada más a los cuatro minutos de juego Claudia Pina puso en ventaja a las locales. Y, en menos de cuarenta minutos, la misma Pina ya tenía un póker de goles en su espalda. Caroline Graham Hansen puso la cereza del pastel y la primera mitad terminó con victoria parcial de cinco tantos a cero.

La segunda mitad fue un poco más equilibrada gracias a que las locales le bajaron a la intensidad. No obstante, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib le pusieron punto final a la histórica goleada de siete tantos a cero del FC Barcelona ante el Real Madrid.

El talento de Linda Caicedo no es suficiente para enfrentar al FC Barcelona

Linda Caicedo fue titular y disputó la totalidad del partido entre FC Barcelona y Real Madrid. La colombiana fue una de las pocas rescatables de la terrible derrota sufrida contra su máximo rival. Solo tres futbolistas recibieron una calificación superior a los 5.5 puntos y la ‘cafetera’ fue una de ellas.

Tres remates, 26 de 29 pases acertados, dos remates bloqueados y 100 % de efectividad en sus barridas, fueron los números de la estrella sudamericana. Datos y estadísticas que la dejaron como la segunda mejor futbolista de su equipo ante el Barcelona.

Con esta terrible derrota, el Real Madrid de Linda Caicedo queda en la tercera posición del campeonato con 13 puntos en seis partidos jugados. El siguiente reto de las ‘merengues’ será ante el Espanyol, otra vez ante un equipo catalán, pero en suelo madrileño.

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