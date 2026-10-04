Deportivo Pasto vs Fortaleza, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Deportivo Pasto y Fortaleza inauguran la jornada de domingo de la Liga BetPlay a las 2:00 p.m. en el Estadio Departamental Libertad.

Pasto vs Fortaleza en vivo por la Liga BetPlay

Deportivo Pasto y Fortaleza abren la jornada dominical de la Liga BetPlay 2026-II, esto en el maco de la fecha 13 del torneo. Un partido de equipos necesitados y de rendimiento irregular en lo que va de la temporada. El cuadro ‘Volcánico’ viene de perder con Boyacá Chicó, mientras que los ‘Amix’ igualaron en Techo con Deportes Tolima.

A qué hora juega Deportivo Pasto vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 4 de octubre de 2026?

El partido entre el combinado de Nariño y el de Bogotá, válido por la fecha 13 del torneo finalización, comenzará a las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad. La transmisión del compromiso está a cargo del canal Win Sports+ y, para quienes no quieren verlo por televisión, deben suscribirse en la aplicación de Win Play.

Alineaciones Deportivo Pasto vs Fortaleza: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II

Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Franco Leys, Enrique Serje, Jonathan Perlaza, Diego Chavez; Patrick Preciado y Santiago Córdoba. D.T.: Jonathan Rosero.

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jeferson Medina, Santiago Cuero; Brandon Mejía; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Mariano Vázquez, Juan García y Juan Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

En el torneo apertura, pero en Bogotá, el antecedente más cercano registra un triunfo para el Pasto por 1-2. Además de eso, antes de perder con Boyacá Chicó, el ‘Volcánico’ llevaba dos partidos seguidos ganados, aunque sigue en crisis deportiva. Fortaleza por su parte suma siete juegos sin poder ganar. Los pronósticos apuntan a un cotejo con más de 2.5 goles con triunfo del local o un empate.

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