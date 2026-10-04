¿Burla? El mensaje de Landon Donovan que revive la rivalidad del México vs Estados Unidos

El exjugador de las Barras y las Estrellas no dudó en reaccionar tras la derrota del Tricolor recordando el doloroso ‘Dos a Cero’

Landon Donovan le echa leña al fuego tras la derrota de México | Imago7

La derrota de México frente a Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en una rivalidad que, desde hace más de dos décadas, tenía al marcador de 2-0 como uno de sus símbolos. Sin embargo, después del 3-0 conseguido por el conjunto estadounidense el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, Landon Donovan recurrió a las redes sociales para lanzar una burla contra el Tricolor y actualizar una de las frases más conocidas del llamado Clásico de la Concacaf.

“#TresACero is the new #DosACero”, escribió el exfutbolista acompañado por banderas de Estados Unidos y una mención a la cuenta oficial del USMNT. El mensaje apareció después de una noche en la que los dirigidos por Mauricio Pochettino aprovecharon tres errores mexicanos para conseguir la primera victoria del argentino frente al Tri y provocar, además, la primera derrota de Rafael Márquez como seleccionador nacional.

#TresACero is the new #DosACero 😁😁😁🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 @USMNT — Landon Donovan (@landondonovan) October 4, 2026

La frase a la que hizo referencia Donovan se remonta al 28 de febrero de 2001, cuando Estados Unidos derrotó 2-0 a México en Columbus durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón. Josh Wolff y Earnie Stewart marcaron aquella noche y el resultado comenzó a convertirse en una expresión utilizada por los aficionados estadounidenses. Su peso aumentó un año después, cuando ambos países se encontraron en los octavos de final del Mundial 2002 y Estados Unidos volvió a imponerse 2-0, ahora con goles de Brian McBride y del propio Donovan.

El marcador siguió apareciendo con los años. Estados Unidos venció nuevamente 2-0 a México en las eliminatorias mundialistas disputadas en Columbus en 2005, 2009 y 2013, una secuencia que convirtió el ‘Dos a Cero’ en parte de la identidad estadounidense alrededor del Clásico de Concacaf. Donovan también tuvo participación directa en el último de esos encuentros: cobró el tiro de esquina del primer gol y posteriormente anotó el segundo.

El resultado en Arizona comenzó a tomar forma al minuto 28. México había tenido mayor presencia con la pelota, pero Raúl ‘Tala’ Rangel no consiguió controlar un centro de Gio Reyna y dejó el rebote dentro del área. Julian Hall llegó para aprovechar la pelota suelta y marcar el 1-0. Antes del descanso, el Tricolor tuvo dos oportunidades para empatar, pero Santiago Gimenez mandó su disparo desviado en las dos ocasiones.

El segundo golpe llegó al 63’. Erik Lira retrasó la pelota hacia Rangel y el portero intentó iniciar la salida desde su área, pero su pase terminó directamente en poder de Cavan Sullivan. El estadounidense observó al guardameta adelantado y definió por encima para colocar el 2-0. Sullivan, de 17 años, se convirtió además en el futbolista más joven en marcar un gol con la selección mayor de Estados Unidos.

La reacción mexicana encontró otro obstáculo cuatro minutos después. Mateo Chávez fue expulsado al 67’ tras golpear en el rostro a Sebastian Berhalter, por lo que México tuvo que afrontar el tramo final con diez jugadores. Estados Unidos administró la ventaja y volvió a encontrar una oportunidad a partir de una equivocación defensiva cuando el encuentro entraba en sus minutos finales.

El 3-0 quedó establecido después de que Diego Campillo no pudiera controlar un balón retrasado y Malik Tillman aprovechara la pérdida para marcar el tercero. Dos fallas de Rangel y otra en la última línea terminaron reflejadas directamente en el marcador de una derrota que Donovan utilizó para reactivar una vieja provocación de la rivalidad. El ‘Dos a Cero¿, ligado durante años a Columbus y al Mundial de 2002, encontró así una nueva versión en las redes del exseleccionado estadounidense: ‘Tres a Cero es el nuevo Dos a Cero’.