Poder ‘tricolor’ en Europa: Linda Caicedo deslumbra ante Manchester City y calienta motores para El Clásico

La delantera colombiana de 21 años, Linda Caicedo, anotó el único gol del Real Madrid ante Manchester City en la Champions League.

Linda Caicedo celebra con Real Madrid | Reuters/Jason Cairnduff

Se disputó la segunda jornada de la UEFA Champions League Femenina 2026-2027. Real Madrid visitó tierras inglesas para verse las caras con el Manchester City. Un choque de gigantes que terminó siendo bastante atractivo para los espectadores. Al final con goles de Linda Caicedo y Khadija Shaw, españolas y británicas se repartieron los puntos.

El primer tiempo fue sumamente parejo. Sin embargo, ahí es donde aparecen las individualidades que pueden marcar la diferencia. Justamente, fue la colombiana de 21 años, Linda Caicedo, quien marcó la única anotación de la primera mitad. La número 18 recibió el balón casi en la mitad de la cancha y después de una gran corrida terminó defiendo cruzado para vencer a la portera rival.

🇨🇴⚽️ GOL DE LINDA CAICEDO



La delantera de 21 años anotó el primer gol del #RealMadrid ante #ManchesterCity



2ª anotación en #ChampionsLeague

Tercer gol de la temporada pic.twitter.com/QW0RsYCyOb — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 1, 2026

Ahora bien, la segunda mitad fue a otro precio. Manchester City despertó y de la mano de Khadija Shaw tras un muy buen pase de Yui Hasegawa volvieron a poner en tablas el partido. Luego, el encuentro se tornó en más lucha que juego y todo terminó con el marcador igualado a uno en el Joei Stadium.

Así le fue a Linda Caicedo ante Manchester City

Linda Caicedo fue titular en el partido entre Manchester City y Real Madrid por la fecha 2 de la UEFA Champions League. La jugadora de la Selección Colombia fue la gran figura de las ‘merengues’ y tuvo la segunda mejor calificación individual del encuentro. Solamente Khadija Shaw recibió un mejor puntaje.

Un gol, tres remates, 38 de 41 pases acertados, tres pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos y regates, y siete recuperaciones, fueron los números de la gran figura del Real Madrid. Datos y estadísticas que le otorgaron una calificación total de 8.1.

Con esta anotación, Linda Caicedo llegó a dos goles marcador en la UEFA Champions League 2026-2027 y a tres tantos con el Real Madrid en lo que va de la temporada. La colombiana, quien ya ha sido capitana en distintas ocasiones, tendrá ahora el difícil reto de comandar a la ‘casa blanca’ a una victoria en el clásico español ante el FC Barcelona el próximo domingo 4 de octubre.

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