Argentina remonta a Tanzania en el descuento y es líder de la Vertex Cup 2026

La Albiceleste sub 17 perdía 2-0, empató con un doblete de Mateo Sánchez y Tobías Goytía completó el 3-2 en la última jugada

La Albiceleste juvenil superó a los Serengeti Boys en Londres | Claro Sports

Argentina volvió a levantarse de una desventaja en la Vertex Cup 2026. La Albiceleste sub 17 derrotó 3-2 a Tanzania en el SkyEx Community Stadium de Londres después de encontrarse dos goles abajo y completó la remontada al minuto 95, cuando Tobías Goytía convirtió en la última acción del encuentro.

Tanzania abrió el marcador después de una buena combinación para romper la última línea argentina. Una pared permitió la entrada al área de un atacante africano, que quedó entre la salida del guardameta y la llegada de un defensor por la espalda. El árbitro sancionó penal por la infracción y Soann Adam convirtió desde los once pasos con un disparo cruzado.

Los Serengeti Boys volvieron a encontrar espacios y provocaron una segunda pena máxima. El delantero quedó mano a mano, superó al portero con el regate y fue derribado antes de poder definir. Luqman Ally, autor del gol del triunfo 1-0 sobre China en la primera jornada, tomó el balón y convirtió el 2-0.

La albiceleste inicia la remontado

Argentina necesitó esperar hasta el minuto 75 para reducir la diferencia y lo hizo mediante una acción individual de Mateo Sánchez. El número 10 recibió en tres cuartos de cancha, avanzó hacia la derecha mientras dejó atrás a dos defensores y sacó un disparo cruzado, elevado y pegado al poste para devolver a su equipo al partido.

Sánchez volvió a aparecer para establecer el 2-2. La jugada comenzó con una llegada hasta línea de fondo por el costado derecho y continuó con una diagonal hacia el área. El mediocampista atacó el espacio desde segunda línea, se anticipó a la defensa tanzana y remató para completar su doblete.

Tanzania resistió el tramo final apoyada en su defensa y en las intervenciones de su guardameta ante la presión sudamericana. La Albiceleste insistió después del empate, acumuló llegadas y llevó el encuentro hasta los últimos segundos sin conseguir romper nuevamente la resistencia africana.

La definición llegó al 95′. Tobías Goytía apareció sin marca dentro del área, recibió frente al arquero y resolvió el mano a mano con un disparo al primer poste. El 3-2 completó una remontada que parecía improbable cuando Tanzania mantenía dos goles de ventaja a falta de 15 minutos para el final.

Argentina repitió así una reacción tardía después de lo ocurrido en su presentación ante México, cuando Mateo Santa María marcó al minuto 90 para establecer el 2-2 y llevar el partido a penaltis, donde la Albiceleste se impuso 4-3. Esta vez no necesitó la tanda: Sánchez inició la respuesta y Goytía la completó en la última jugada para darle el triunfo ante Tanzania.