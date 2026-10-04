Saquon Barkley abandona el partido ante Rams y enciende las alarmas en Philadelphia

El corredor salió cojeando en el primer cuarto y fue descartado tras ser revisado por el cuerpo médico

Barkley preocupa a Philadelphia | Eric Hartline-Imagn Images

Saquon Barkley encendió las alarmas en Philadelphia después de abandonar el partido ante Los Angeles Rams por una lesión en el tendón de la corva. El corredor de los Eagles quedó descartado para continuar en el encuentro, lo que obligó al equipo a modificar de inmediato su rotación ofensiva.

La molestia apareció muy temprano en el compromiso. Barkley tomó el balón en una carrera de seis yardas hacia el costado izquierdo durante el primer cuarto y, al salir del terreno, redujo la velocidad antes de comenzar a cojear rumbo a la banca.

El jugador fue revisado inicialmente por el cuerpo médico dentro de la carpa de atención de Philadelphia. Después de esa primera evaluación, Barkley salió acompañado por integrantes del staff físico, señal de que el equipo prefirió no arriesgarlo tras detectar la lesión.

Su ausencia cambió la distribución de acarreos para los Eagles. Tank Bigsby y Will Shipley asumieron las funciones principales en el backfield, mientras Philadelphia intentó mantener su producción terrestre sin una de sus piezas más importantes.

Barkley, de 29 años, había llegado al partido con 174 yardas en 34 acarreos, números que lo mantenían como una referencia constante dentro de la ofensiva terrestre del equipo durante el inicio de la temporada.

La nueva lesión se suma a un arranque de campaña en el que el corredor ya había presentado problemas físicos. En la Semana 2 frente a Tennessee Titans, Barkley se perdió parte del encuentro debido a una molestia en el cuello.

Philadelphia también llegó al compromiso con otra ausencia relevante en su línea ofensiva. El tackle derecho Lane Johnson fue declarado inactivo por motivos personales, situación que ya obligaba al equipo a realizar ajustes antes del kickoff.

Ahora, la atención estará puesta en la evolución del tendón de la corva de Barkley y en el diagnóstico posterior al partido. Por el momento, los Eagles deberán esperar para conocer si la lesión comprometerá únicamente este encuentro o si tendrá consecuencias para las próximas semanas de la temporada.

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