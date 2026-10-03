México define su convocatoria para el Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026

Miguel Gamero eligió a las 21 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo; el Tri comparte el Grupo F con España, Chile y Australia

El Tri femenil anunció su lista para el torneo en Marruecos | @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Femenil sub 17 tiene definida a la generación que disputará el Mundial de Marruecos 2026, buscando superar el tercer lugar obtenido hace un año. El cuerpo técnico encabezado por Miguel Gamero confirmó una convocatoria de 21 jugadoras para el torneo que se celebrará del 17 de octubre al 7 de noviembre. La lista se cerró después de la concentración realizada en el Centro de Alto Rendimiento antes de comenzar la última etapa de preparación fuera del país.

El plantel cuenta con futbolistas procedentes de distintos clubes de la Liga MX Femenil y también con elementos que desarrollan su carrera fuera de México. Guadalajara es el equipo con mayor presencia, con Bethzabeth Barrón, Ixchel Uscanga, Natalia Pérez y Mia Urbano. Rayadas aporta a Citlalli Reyes y Zoé Sánchez, mientras que Pachuca, Toluca, América y Tijuana tienen dos representantes cada uno.

#Sub17 | ¡Lista final, lista! ✅🇲🇽



Ellas van con todo a representar a México en el Mundial de Marruecos. 💚⚽️ pic.twitter.com/bkR9CIQID4 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 3, 2026

¿Quiénes son las 21 convocadas de México para el Mundial Femenil sub 17?

Porteras : Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana).

: Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana). Defensas : Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

: Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca). Mediocampistas : Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca).

: Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca). Delanteras: Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Universidad Nacional) y Mia Urbano (Guadalajara).

Entre las futbolistas que llegan desde estructuras fuera del país aparecen Camila Haro, Ania López y Nicole Jiménez. Esta última pertenece al Olympique Marseille, mientras Haro juega para Slammers FC HB Koge y López forma parte de Match Fit Surf.

Antes de llegar a Marruecos, el conjunto nacional tendrá una escala de preparación en Europa. El equipo viajó a Alemania para disputar dos partidos amistosos, que servirán como los últimos ensayos antes de trasladarse a Rabat. Todos los encuentros de la Copa del Mundo están programados en el Women’s Football Complex.

¿Cuándo juega México en el Mundial Femenil sub 17?

México quedó ubicado en el Grupo F junto con España, Chile y Australia. Su debut será el 19 de octubre frente a las europeas y tres días después, el 22, enfrentará a la escuadra sudamericana. La primera fase terminará el 25 de octubre ante Australia, encuentro que definirá su posición en el sector y sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La escuadra tricolor buscará superar lo hecho hace un año en la misma sede. México superó la fase de grupos tras vencer por la mínima a Camerún y Países Bajos, además de una derrota ante Corea del Norte, y llegó hasta el partido por el tercer lugar.

En octavos de final, la escuadra azteca superó por la mínima ante Paraguay. Posteriormente, derrotaron a Italia en los penales para meterse entre las cuatro mejores del torneo. Sin embargo, la revancha ante Países Bajos en semifinales termino en derrota para el Tri, que aseguró el bronce desde los once pasos ante Brasil.