La mira puesta en Brasil 2027: convocatoria de la Selección Colombia de Mayores para la fecha FIFA de octubre

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia enfrentarán en doble compromiso a su similar de Venezuela pensando en el Mundial.

Colombia clasifica al Mundial Femenino / Vizzor Image.

Después del bronce obtenido por la Selección Colombia en el Mundial Femenino sub 20, da muestras claras que las futbolistas del país están para cosas grandes y que las cosas se están haciendo bien tanto en los clubes, como en las mismas profesionales para lograr grandes cosas y por qué no soñar un día con el título de una cita orbital de cualquier categoría.

Precisamente hablando de esos objetivos a mediano y largo plazo, la ‘Tricolor’ de Mayores tiene en la mira la disputa de la Copa del Mundo en Brasil 2027, después de quedarse con la corona en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, las dirigidas por Ángelo Marsiglia quieren superar lo hecho en el 2023, en Australia y Nueva Zelanda donde llegaron hasta cuartos de final, pero infortunadamente fueron eliminadas por Inglaterra.

Por tal motivo este viernes 2 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la convocatoria de las jugadoras que representarán al país en la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional enfrentará a Venezuela en doble juego amistoso en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de la Isla de Margarita, Venezuela.

Convocatoria de la Selección Colombia Femenina

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA) Carolina Arias – América de Cali (COL) Daniela Arias – CD León (MÉX) Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP) Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL) Daniela Montoya – Alianza Lima (PER) Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA) Gisela Robledo – Corinthians (BRA) Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL) Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA) Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL) Mariana Múñoz – América de Cali (COL) Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX) Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX) Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING) Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA) Natalia Giraldo – América de Cali (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA) Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA) Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

Las citadas deberán estar bajo las órdenes de Ángel Marsiglia y el resto del cuerpo técnico de la Selección Colombia, a partir del 5 de octubre hasta el 14 del mismo mes. Los compromisos contra la ‘Vinotinto’ en el vecino país serán el 10 y 13 de octubre, un equipo que ha venido en alza en los últimos años.

Por resaltar 3 futbolistas que hicieron parte de la pasada final de la Liga BetPlay Femenina, harán parte de esta convocatoria para los duelos FIFA de octubre, se tratan de Daniela Garavito de Independiente Santa Fe, Ingrid Guerra y Stefania Perlaza por parte del Deportivo Cali. Además de Kelly Ibargüen de Atlético Nacional, Carolina Arias, Natalia Giraldo y Mariana Múñoz del América de Cali.

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