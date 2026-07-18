Oficial: convocatoria de la Selección Colombia Femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
El combinado nacional jugará la primera fase del torneo regional contra México, Jamaica y Puerto Rico.
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Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, la Selección Colombia Femenina de Mayores anunció la convocatoria para la disputa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto del año en curso.
En total serán 20 profesional, las cuales representarán al país en dicha cita del deporte regional, además de realizar un microciclo para ultimar detalles, dicha concentración y preparación será en la ciudad de Barranquilla en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en tierras atlanticenses, del 20 al 25 de julio
Convocatoria de Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe:
Ana Mile González Herrera – Deportivo Independiente Medellín
Angie Tatiana Salazar – Salinas Deportivo Cali
Ingrid Jobana Guerra Meneses – Deportivo Cali
Jimena Ospina Domínguez – Internacional de Palmira
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen – Atlético Nacional
Laura Daniela Garavito Perdomo – Independiente Santa Fe
Liz Katerine Osorio Zuleta – Deportivo Cali
María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior F.C.
María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios F.C.
María Nela Carvajal Gómez – Independiente Santa Fe
María Paula Córdoba Escobar – América de Cali
Mariana Muñoz Ramírez – América de Cali
Mariana Zamorano Cortés – Independiente Santa Fe
Melanin Tatiana Aponzá Gutiérrez – Deportivo Cali
Melissa Moreno – Atlético Nacional
Michelle Daniela Vásquez Fajardo – Deportivo Cali
Natalia Giraldo Alzáte – América de Cali
Sara Sofía Martínez Restrepo – Atlético Nacional
Stefanía Perlaza Perlaza – Deportivo Cali
Enfáticamente el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 iniciará el miércoles 29 de julio e irá hasta el jueves 6 de agosto y se jugará en las provincias de Moca, La Vega y Santiago, en la República Dominicana.
Fixture de Colombia en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:
- Miércoles 29 de julio | Estadio El Cóndor, La Vega | Colombia vs Jamaica | 03:00 p.m. (hora colombiana).
- Viernes 31 de julio | Estadio Moca 85, Moca | Colombia vs México | 06:00 p.m. (hora colombiana).
- Domingo 2 de agosto | Estadio Moca 85, Moca | Colombia vs Puerto Rico | 06:00 p.m. (hora colombiana).
La Selección Colombia de Mayores viene de hacer historia. El equipo liderado por Leicy Santos y Linda Caicedo venció a Paraguay en Asunción, por la última fecha de la Nations League, el combinado ‘Tricolor’ de mujeres levantó el título, como una de las primeras estas de una camada de jugadoras que venían luchando por una corona.