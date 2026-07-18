Oficial: convocatoria de la Selección Colombia Femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El combinado nacional jugará la primera fase del torneo regional contra México, Jamaica y Puerto Rico.

Selección Colombia gana la Liga de Naciones Femenina – Daniel Duarte, AFP.

Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, la Selección Colombia Femenina de Mayores anunció la convocatoria para la disputa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto del año en curso.

En total serán 20 profesional, las cuales representarán al país en dicha cita del deporte regional, además de realizar un microciclo para ultimar detalles, dicha concentración y preparación será en la ciudad de Barranquilla en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en tierras atlanticenses, del 20 al 25 de julio

Convocatoria de Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe:

Ana Mile González Herrera – Deportivo Independiente Medellín

Angie Tatiana Salazar – Salinas Deportivo Cali

Ingrid Jobana Guerra Meneses – Deportivo Cali

Jimena Ospina Domínguez – Internacional de Palmira

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen – Atlético Nacional

Laura Daniela Garavito Perdomo – Independiente Santa Fe

Liz Katerine Osorio Zuleta – Deportivo Cali

María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior F.C.

María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios F.C.

María Nela Carvajal Gómez – Independiente Santa Fe

María Paula Córdoba Escobar – América de Cali

Mariana Muñoz Ramírez – América de Cali

Mariana Zamorano Cortés – Independiente Santa Fe

Melanin Tatiana Aponzá Gutiérrez – Deportivo Cali

Melissa Moreno – Atlético Nacional

Michelle Daniela Vásquez Fajardo – Deportivo Cali

Natalia Giraldo Alzáte – América de Cali

Sara Sofía Martínez Restrepo – Atlético Nacional

Stefanía Perlaza Perlaza – Deportivo Cali

Enfáticamente el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 iniciará el miércoles 29 de julio e irá hasta el jueves 6 de agosto y se jugará en las provincias de Moca, La Vega y Santiago, en la República Dominicana.

Fixture de Colombia en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Miércoles 29 de julio | Estadio El Cóndor, La Vega | Colombia vs Jamaica | 03:00 p.m. (hora colombiana).

| 03:00 p.m. (hora colombiana). Viernes 31 de julio | Estadio Moca 85, Moca | Colombia vs México | 06:00 p.m. (hora colombiana).

| 06:00 p.m. (hora colombiana). Domingo 2 de agosto | Estadio Moca 85, Moca | Colombia vs Puerto Rico | 06:00 p.m. (hora colombiana).

La Selección Colombia de Mayores viene de hacer historia. El equipo liderado por Leicy Santos y Linda Caicedo venció a Paraguay en Asunción, por la última fecha de la Nations League, el combinado ‘Tricolor’ de mujeres levantó el título, como una de las primeras estas de una camada de jugadoras que venían luchando por una corona.

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