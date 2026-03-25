Concacaf revela las fechas de las Finales de la Concachampions W

La Concacaf confirmó los días y horarios de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final en el Estadio Hidalgo.

Fechas de Concachampions Cup W | Imago 7/ LACHLAN CUNNINGHAM /GETTY IMAGES VIA AFP

La Concacaf dio a conocer el calendario de las Finales de la Copa de Campeones Concacaf W, instancia que se jugará en mayo en el Estadio Hidalgo de Pachuca. Con ello, quedaron definidos los días y horarios de las semifinales, donde el América y Pachuca enfrentará a los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Femenil de Estados Unidos (NWSL).

La fase decisiva arrancará el miércoles 20 de mayo con una doble cartelera en territorio mexicano. El primer cruce será entre América Femenil y NJ/NY Gotham FC a las 17:30 horas, tiempo de la CDMX, mientras que el segundo enfrentamiento pondrá frente a frente a Washington Spirit y CF Pachuca Femenil a las 20:30 horas.

Tres días después, el sábado 23 de mayo, se disputarán los dos partidos que cerrarán la competencia. El duelo por el tercer lugar se jugará a las 16:00 horas, entre los equipos que caigan en semifinales, y la final quedó programada para las 19:30 horas con los ganadores de ambas llaves.

Los cruces se definieron a partir de los resultados de la fase de grupos, bajo el criterio de enfrentar a los líderes de cada sector contra los segundos lugares del grupo opuesto. De esa manera, América Femenil quedó emparejado con Gotham FC, mientras que Pachuca Femenil se medirá con Washington Spirit por el otro boleto al partido por el título.

These are the dates and times for the W Champions Cup Finals! 🗓️



Estadio Hidalgo, Pachuca 🏟️🇲🇽



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La revelación de las fechas también marca la cuenta regresiva para la definición del campeonato femenil de clubes de la Concacaf, un torneo que además entrega el pase a las nuevas competencias globales organizadas por la FIFA. La Copa de Campeones Concacaf W representa la ruta de clasificación para la Copa de Campeones Femenina de la FIFA y para la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA.

En esta edición participaron 10 equipos de la región, con representación de la NWSL, la Liga MX Femenil y ligas de Canadá, Costa Rica, El Salvador y Panamá. El formato de la primera ronda dividió a los clubes en dos grupos de cinco integrantes, con partidos a una sola vuelta entre finales de agosto y mediados de octubre.

El camino a las finales también dejó actuaciones que marcaron la fase previa. Entre ellas aparecieron el triplete de Rose Kouassi en su debut, el doblete de Nina Nicosia como la jugadora más joven de un club mexicano en conseguirlo dentro del torneo y el gol de tiro libre de Marta Silva en su estreno.

Con el calendario ya definido, los cuatro clubes clasificados conocen el itinerario rumbo al cierre del campeonato. Pachuca recibirá el evento centralizado con dos representantes de la Liga MX Femenil y dos de la NWSL, en una serie de partidos que decidirán al nuevo campeón de la región en mayo.

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