El Thunder revela el nombre y el diseño de su nuevo estadio: así será el Continental Coliseum

Oklahoma City presentó la identidad de su futura arena, que abrirá en 2028 y será la única de la NBA con el nombre de Coliseum.

Así será el nuevo estadio del Thunder | @okcthunder

El Oklahoma City Thunder presentó el nombre que tendrá su próxima casa y también dejó ver cómo será el inmueble que reemplazará al Paycom Center. El recinto se llamará Continental Coliseum, luego de un acuerdo de derechos de nombre por 15 años con Continental Resources, una empresa con sede en Oklahoma City.

La designación entrará en vigor antes de que el edificio abra sus puertas, previstas para finales de 2028, de cara al arranque de la temporada 2028-29 de la NBA. Mientras la demolición del predio avanza al otro lado de la calle del actual estadio, la franquicia empieza a perfilar una nueva etapa con una sede que también marcará una diferencia en la liga por su denominación.

Continental Coliseum será el único escenario de la NBA que lleve el nombre de “Coliseum”. En una competición donde predominan los “Center” y las “Arena”, el Thunder apostó por una identidad distinta para un proyecto que forma parte de la transformación del centro de Oklahoma City y que acompañará al equipo al menos hasta 2050.

En cuanto a su imagen, los primeros renders muestran una estructura con exterior de cristal en 360 grados, diseñada para abrir la vista hacia el centro de la ciudad. El nuevo inmueble tendrá un tamaño cercano a 30 por ciento más que el Paycom Center, lo que permitirá pasillos más amplios, más espacio para zonas de convivencia y una distribución distinta para la experiencia de los asistentes.

We’re proud to announce Continental Coliseum, a 15-year signature partnership with Continental Resources for the new state-of-the-art arena rising in downtown OKC and set to open in 2028. As a company founded and built in Oklahoma, Continental shares the Thunder’s deep commitment… pic.twitter.com/4Hfur1pumG — OKC THUNDER (@okcthunder) March 24, 2026

Ese crecimiento también impactará en el interior del recinto. El proyecto contempla más espacio para entretenimiento y la posibilidad de instalar asientos más grandes con mayor espacio para las piernas, dentro de un edificio que no solo albergará partidos del Thunder, sino también conciertos, espectáculos familiares y otros eventos deportivos.

Clay Bennett, presidente del Thunder, explicó que la elección del nombre responde a la intención de mantener un vínculo local en una etapa de cambio para la ciudad. “We’re grateful to expand our partnership with Continental Resources and for their belief in our organization and in the future of Oklahoma City”, señaló en el comunicado difundido por la franquicia.

El directivo también vinculó el proyecto con una apuesta a largo plazo entre el club, la empresa y la ciudad. “Continental Coliseum will stand as a lasting symbol of that shared commitment”, afirmó Bennett, antes de añadir: “We’re thrilled for the Thunder, Continental Resources, the city, and every citizen who voted yes for the future of Oklahoma City”.

Desde Continental Resources, Harold Hamm también ligó el acuerdo con el peso que ha tenido el Thunder en la ciudad desde su llegada. “When the Thunder came to Oklahoma City, they changed the way this state saw itself”, dijo el fundador de la compañía. Con ese respaldo, el futuro Continental Coliseum empieza a tomar forma como el nuevo rostro del equipo y como una pieza central del siguiente ciclo del baloncesto en Oklahoma City.

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