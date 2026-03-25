Irak blinda su entrenamiento en México y sueña con volver al Mundial

Irak entrena con fuerte seguridad en Monterrey y va por su boleto al Mundial 2026 tras 40 años sin clasificar. No hay margen de error

Irak entrena bajo fuerte seguridad y apunta al Mundial. Claro Sports

La selección de Irak provocó una movilización policiaca sin precedentes en Monterrey durante su entrenamiento en las instalaciones de Medicina de la UANL, ubicadas sobre una de las principales arterias viales de la capital regiomontana.

Más de 60 elementos de distintas corporaciones, como la Guardia Nacional, Policía Estatal de Nuevo León, Policía de Monterrey, Policía de San Pedro, agentes de tránsito y personal militar, acompañaron al equipo iraquí en su sesión. Todos los involucrados permanecieron de principio a fin en una práctica que se extendió por más de dos horas.

Aunque el equipo apenas ha entrenado en dos ocasiones en Monterrey, el entrenador Arnold Graham confía en el potencial de sus jugadores para lograr el pase al Mundial 2026.

“Tengo que mirar el lado positivo, y el lado positivo es que estamos aquí. Estoy muy orgulloso de la energía de los chicos desde que llegaron. Tenemos un objetivo claro: hacer nuestro trabajo y ganar este partido. Sé que los chicos tardaron tres días en llegar a Bagdad, pero hemos tenido dos buenos días de recuperación”, destacó el seleccionador de Irak.

El centrocampista Amir Al-Ammari descartó que su equipo sea favorito para quedarse con el boleto al Mundial 2026, a pesar de que, a diferencia de Bolivia y Surinam, solo necesitan una victoria.

“No hablaría de favoritos. Apreciamos mucho el cariño y el apoyo de los aficionados mexicanos. Es algo de lo que hablamos dentro del equipo y realmente lo valoramos. Por supuesto, si vienen a apoyarnos al estadio, intentaremos darlo todo para que ellos también estén felices”, señaló.

Irak busca regresar a una Copa del Mundo tras una ausencia de cuatro décadas, ya que su última participación fue en México 1986.

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