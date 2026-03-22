México vs Portugal: rutas, metro, metrobús y opciones para llegar al Estadio Azteca

Guía para llegar al Estadio Azteca: transporte público y accesos para el México vs Portugal

Tren ligero, la mejor opción para llegar al Estadio Azteca | @DirectorSTE

El partido entre México y Portugal del próximo 28 de marzo marcará la reinauguración del Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. El encuentro ha generado alta expectativa entre la afición, por lo que se espera una importante asistencia de seguidores tanto de la Ciudad de México como de distintos estados del país.

Ante este panorama, la movilidad se convierte en un factor clave para quienes planean asistir al Coloso de Santa Úrsula. La ubicación del estadio, al sur de la capital, implica considerar con anticipación las distintas alternativas de transporte público y las rutas disponibles para evitar contratiempos el día del partido.

A continuación, te presentamos las principales opciones para llegar al Estadio Azteca utilizando transporte público, así como recomendaciones para planificar tu trayecto con tiempo y facilitar tu acceso al inmueble en este evento internacional.

¿Cómo llego al Estadio Azteca para el partido México vs Portugal en transporte público?

La opción más fácil para llegar al Estadio Azteca en transporte público es a través de la estación de tren ligero “Estadio Azteca”. Para llegar a ella debes de utilizar la línea 2 del metro, misma que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Al llegar a la estación Tasqueña, deberás de buscar el servicio de apoyo RTP, el cual es gratuito y te trasladará hacia la estación de tren ligero ‘Ciudad Jardín’. Una vez allí, ingresa al tren ligero y recorre siete estaciones hasta llegar al destino.

Otra de las opciones para llegar al Estadio Azteca en transporte público es desde la estación Pino Suárez de la línea 2. En la terminal de dicha estación salen autobuses (cuyo costo es de 9.50 pesos mexicanos) con dirección al Coloso de Santa Úrsula. Las unidades recorren la Calzada de Tlalpan, por lo que también puedes tomarlas en las afueras de cualquier estación de la línea 2 (de San Antonio Abad a General Anaya).

En metrobús, la mejor forma de llegar al Estadio Azteca es a través de la línea 1, en las estaciones Perisur o Villa Olímpica. Desde allí deberás de tomar un camión que te deje en Calzada de Tlalpan y posteriormente tomar los autobuses para bajarte frente a Coloso.

México vs Portugal: ¿Cuándo y a qué hora es el partido en el Estadio Azteca?

El partido amistoso entre México y Portugal representará la reinauguración del Estadio Azteca. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026 y el silbatazo inicial está pactado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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